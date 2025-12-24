Pravda Správy Svet Betlehem usporiadal prvé oslavy Vianoc od vypuknutia vojny v Pásme Gazy

Betlehem usporiadal prvé oslavy Vianoc od vypuknutia vojny v Pásme Gazy

V meste Betlehem sa v stredu po prvýkrát za viac ako dva roky konali vianočné oslavy.

24.12.2025 17:23
ULUV Betlehem Vianoce Foto:
Drevený betlehem patrí k tradičným Vianociam.
debata

Počas vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá začala v októbri 2023, panovala v tomto biblickom mieste narodenia Ježiša Krista počas Vianoc pochmúrna atmosféra. Vďaka krehkému prímeriu si však miestni obyvatelia mohli Vianoce tento rok opäť viac pripomenúť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Betlehem v stredu naplnil zvuk vianočných kolied a kresťania všetkých vekových kategórií zamierili do centra mesta. Námestie jasličiek naplnili stovky ľudí.

Vianoce prichádzajú do Jeruzalema a Betlehema
Video
Jeruzalem rozsvietil vianočný stromček, Santovia pochodovali Betlehemom / Zdroj: Reuters

Mesto Betlehem na Západnom brehu Jordánu sa rozhodlo zmierniť vianočné oslavy počas vojny v Pásme Gazy. Prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali USA, vstúpilo do platnosti v októbri. Hoci zastavilo rozsiahle boje, mnohí ľudia čelia viacerým problémom, keďže vo vojne prišli o svoje domovy alebo blízkych, vysvetľuje AFP.

„Tieto oslavy sú skôr nádejou pre našich ľudí v Pásme Gazy… že jedného dňa budú opäť oslavovať a žiť normálny život,“ povedala pre AFP obyvateľka Betlehema.

Ekonomika mesta závisí takmer výlučne od cestovného ruchu. Konflikt v Gaze však odradil návštevníkov na veľmi dlhú dobu a spôsobil prudký nárast nezamestnanosti, konštatuje AFP.

Obyvatelia Betlehemu tak dúfajú, že návrat vianočných osláv vráti mestu život a podnieti tiež návrat turistov.

Zabudnite na vianočné trhy v Európe: Taiwan vytvoril obrovskú zimnú krajinu, v ktorej sneh padá každých 15 minút
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Pásmo Gazy #Vianoce #Betlehem
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"