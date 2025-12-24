Betlehem usporiadal prvé oslavy Vianoc od vypuknutia vojny v Pásme Gazy

Počas vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá začala v októbri 2023, panovala v tomto biblickom mieste narodenia Ježiša Krista počas Vianoc pochmúrna atmosféra. Vďaka krehkému prímeriu si však miestni obyvatelia mohli Vianoce tento rok opäť viac pripomenúť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Betlehem v stredu naplnil zvuk vianočných kolied a kresťania všetkých vekových kategórií zamierili do centra mesta. Námestie jasličiek naplnili stovky ľudí.
Mesto Betlehem na Západnom brehu Jordánu sa rozhodlo zmierniť vianočné oslavy počas vojny v Pásme Gazy. Prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali USA, vstúpilo do platnosti v októbri. Hoci zastavilo rozsiahle boje, mnohí ľudia čelia viacerým problémom, keďže vo vojne prišli o svoje domovy alebo blízkych, vysvetľuje AFP.
„Tieto oslavy sú skôr nádejou pre našich ľudí v Pásme Gazy… že jedného dňa budú opäť oslavovať a žiť normálny život,“ povedala pre AFP obyvateľka Betlehema.
Ekonomika mesta závisí takmer výlučne od cestovného ruchu. Konflikt v Gaze však odradil návštevníkov na veľmi dlhú dobu a spôsobil prudký nárast nezamestnanosti, konštatuje AFP.
Obyvatelia Betlehemu tak dúfajú, že návrat vianočných osláv vráti mestu život a podnieti tiež návrat turistov.