Európskych politikov nahnevali sankcie USA za cenzúru. Bránime slobodu slova, ohradila sa Leyenová

Reagovala tým na sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili na piatich ľudí z Európy, podľa Washingtonu za cenzúru. Sankcie vo forme vízového obmedzenia odsúdili Francúzsko, Nemecko, Španielsko či predseda Európskej rady António Costa a britská vláda. Francúzsky prezident Emmanuel Macron hovoril s niekdajším francúzskym ministrom a bývalým eurokomisárom Thierrym Bretonom, ktorý je jedným zo sankcionovaných.
Spojené štáty v utorok zakázali vstup do krajiny piatim ľuďom, ich mená ale správa amerického ministerstva zahraničia neuvádza. Hovorí o radikálnych aktivistoch a útočných mimovládnych organizáciách. Námestníčka ministra zahraničných vecí Sarah Rogersová ale neskôr mená uviedla. Pätica sankcionovaných sa podľa Washingtonu podieľala na presadzovaní cenzúry na amerických internetových platformách, z pohľadu EK ide ale o ľudí, ktorí sa zasadzujú o prísnu reguláciu technologického sektora a o boj proti dezinformáciám na internete.
Rogersová spresnila, že popri Bretonovi ide o Imrana Ahmeda, ktorý je v Británii šéfom americkej organizácie Center for Countering Digital Hate, ďalej o Annu-Lenu von Hodenbergovú a Josephine Ballonovú z nemeckej neziskovej organizácie HateAid, a o Clare Melfordovú, ktorá je spoluzakladateľkou medzinárodnej neziskovej organizácie Global Disinformation Index 2000. Tieto neziskové organizácie o sebe tvrdia, že bojujú proti dezinformáciám a nenávistným prejavom na internete.
Zákaz vstupu do USA pre päť ľudí znamená ďalšiu eskaláciu vzťahov s Európou, píše agentúra Reuters. Americká vláda začiatkom tohto mesiaca uviedla, že Európa rýchlo stráca význam, a to pre slabú obranyschopnosť, neschopnosť vysporiadať sa s prisťahovalectvom, zbytočnú byrokraciu a cenzúru krajne pravicových a nacionalistických názorov, ktorým sa snaží brať vplyv. Dokument, ktorý sa v USA zaoberá stratégiou národnej bezpečnosti, napríklad varuje, že Európa prichádza o civilizáciu a musí upraviť smer, ktorým sa uberá, ak má pre Spojené štáty zostať spoľahlivým spojencom.
Americký viceprezident JD Vance o cenzúre v Európe hovoril už tento rok vo februári na mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Jeho prejav vtedy európskych politikov značne rozladil. Na cenzúru potom JD Vance upozornil znovu začiatkom tohto mesiaca, keď prevádzkovateľ americkej sociálnej siete X dostal v EÚ pokutu 120 miliónov eur za porušenie pravidiel únie podľa nariadenia o digitálnych službách (DSA). Vance upozornil, že vlastník siete Elon Musk už vlani napísal, že ho únijné orgány žiadali, aby obsah na sieti X ticho cenzuroval, ale že odmietol.
„Sloboda prejavu je základom našej silnej a pulzujúcej európskej demokracie. Sme na ňu hrdí. Budeme ju chrániť. Pretože Európska komisia je strážkyňou našich hodnôt,“ napísala na sieti X von der Leyenová.
Podľa Costu sú opatrenia v podobe vízových obmedzení medzi spojencami, partnermi a priateľmi neprijateľné. „Európska únia stojí pevne pri obrane slobody prejavu, spravodlivých digitálnych pravidiel a svojej suverenity v oblasti regulácií,“ napísal Costa.
Macron na sieti X napísal, že s Bretonom hovoril a že mu poďakoval za jeho významný prínos v službe Európe. „Budeme pevne stáť proti nátlaku a budeme Európanov chrániť,“ napísal Macron. Zdôraznil, že reguláciu prijali Európsky parlament a Rada EÚ v rámci demokratického a suverénneho procesu. Regulácie majú podľa neho zabezpečiť, že „to, čo je nezákonné off-line, je nezákonné tiež online“, a zároveň nie sú namierené proti žiadnej krajine.
„Pravidlá upravujúce digitálny priestor Európskej únie nemajú byť stanovované mimo Európy,“ napísal Macron na sieti X.
Proti americkým sankciám sa vymedzila aj britská vláda. „Hoci má každá krajina právo na vlastné vízové pravidlá, my podporujeme také zákony a inštitúcie, ktoré sa snažia zbaviť internet toho najškodlivejšieho obsahu,“ uviedol hovorca britskej vlády, ktorého cituje agentúra Reuters. Sociálne siete by podľa hovorcu nemali slúžiť napríklad na zobrazovanie sexuálneho zneužívania detí ani na šírenie nenávisti a násilia.
Breton, ktorý vo Francúzsku bol ministrom hospodárstva, financií a priemyslu v rokoch 2005 až 2007 a eurokomisárom pre vnútorný trh v rokoch 2019 až 2024, v reakcii na sankcie kritizoval to, čo na sieti X označil za „závan mcCarthizmu“. Narážal tým na protikomunistický hon na čarodejnice, ktorý v 50. rokoch minulého storočia viedol americký senátor Joseph McCarthy.
„Ministerstvo zahraničných vecí podniká rozhodné kroky voči piatim jednotlivcom, ktorí stáli na čele organizovaných snáh donucovať americké platformy voči cenzúre, demonetizácii a potláčaniu amerických názorov, s ktorými nesúhlasí,“ uviedol v utorkovom vyhlásení americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.