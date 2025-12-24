S Epsteinom by mohol súvisieť jeden milión dokumentov, preveruje to americké ministerstvo spravodlivosti

Americký Kongres nariadil ministerstvu zverejniť dokumenty súvisiace s Epsteinom do piatka 19. decembra. Úrad v stredu zopakoval, že pre veľké množstvo materiálov bude zverejňovanie trvať ešte niekoľko ďalších týždňov.
Ministerstvo v stredu oznámilo, že prokuratúra v New Yorku a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) našli zhruba milión ďalších dokumentov, ktoré by sa mohli týkať Epsteina. Ministerstvo však neoznámilo, kedy sa od úradov dozvedelo o existencii týchto materiálov.Čítajte viac Fotky s Epsteinom poškodzujú aj nevinných, tvrdí Trump. Vláda zverejnila 11-tisíc nových spisov
Ministerstvo tvrdí, že pracuje na tom, aby dokumenty zverejnilo, čo najskôr. „Vzhľadom na veľký objem materiálov tento proces môže trvať niekoľko ďalších týždňov,“ uviedlo ministerstvo, ktoré čelí kritike, že nestihlo dodržať zákonnú lehotu.
Kongres v novembri schválil zákon, ktorý nariaďoval ministerstvu v lehote 30 dní zverejniť materiály súvisiace s prípadmi a vyšetrovaním sexuálneho delinkventa Epsteina, ktorý v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzbe. Ministerstvo odôvodňuje meškanie veľkým počtom dokumentov aj nutnosťou ich upraviť tak, aby napríklad neobsahovali citlivé údaje obetí. Sady dokumentov úrad zverejňuje postupne.
Dokumenty vyvolávajú veľký záujem médií i verejnosti predovšetkým kvôli Epsteinovým vzťahom s mocnými a bohatými. V materiáloch sa vyskytujú mená súčasného prezidenta Donalda Trumpa aj bývalého prezidenta Billa Clintona.