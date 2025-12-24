Alžírsko prijalo zákon, ktorý považuje francúzsky kolonializmus za zločin. Francúzsko to označilo za nepriateľskú iniciatívu

Alžírsko tiež požaduje od Paríža oficiálne ospravedlnenie, čo je podľa agentúry AFP požiadavka, ktorá by mohla zhoršiť už tak napäté vzťahy medzi oboma krajinami. Francúzska diplomacia označila schválenie zákona za jasne nepriateľskú iniciatívu.
Poslanci v parlamente mali okolo krku omotané šály s farbami alžírskej vlajky (červená, zelená, biela) a pri prijatí zákona povstali, tlieskali a volali ‚Nech žije Alžírsko‘. Text predpisu robí Francúzskou „právne zodpovednou za svoju koloniálnu minulosť v Alžírsku a za tragédie, ktorých sa v tejto krajine dopustila“, píše AFP.
Ako nepremlčateľné zločiny francúzskeho kolonializmu označuje nový zákon testy jadrových zbraní, mimosúdne popravy, rozsiahle používanie fyzického a psychického mučenia a systematické drancovanie bohatstva.
Francúzske ministerstvo zahraničia označilo schválenie zákona za „iniciatívu, ktorá je jasne nepriateľská k vôli obnoviť francúzsko-alžírsky dialóg aj ku pokojnej práci ohľadom tém (spoločnej) pamäte“. Podľa francúzskej diplomacie Paríž stále usiluje o obnovenie dialógu s Alžírskom napríklad v oblastiach bezpečnosti a migrácie.
Okupácia alžírskeho územia, ktorú Francúzsko začalo roku 1830, sa nezaobišla bez masového vraždenia a nútených deportácií miestneho obyvateľstva, uvádzajú historici. Viaceré povstania Francúzi potlačili, vojna za nezávislosť z rokov 1954 až 1962 pripravila o život tisíce Alžírčanov. Podľa alžírskych historikov išlo o 1,5 milióna obetí, zatiaľ čo francúzski historici hovoria o 400 000 padlých na alžírskej strane.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2017, keď kandidoval na funkciu hlavy štátu, označil kolonizáciu Alžírska za zločin proti ľudskosti, za ktorý by sa malo Francúzsko ospravedlniť. Po zverejnení správy francúzskeho historika Benjamina Stora o následkoch kolonizácie a vojny v Alžírsku v januári 2021 sa Macron zaviazal k „symbolickým činom“ s cieľom pokúsiť sa o zmierenie oboch krajín, tentoraz sa však odmietol ospravedlniť.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú napäté aj kvôli otázke migrácie. Paríž v minulosti vinil alžírske úrady z toho, že odmietajú preberať svojich občanov vyhostených z Francúzska. Ďalší spor sa týkal uväznenia francúzsko-alžírskeho spisovateľa Boualema Sansala v Alžíri, ktorého miestne úrady obvinili okrem iného z ohrozovania národnej jednoty, urážky armády a poškodzovania národného hospodárstva. V novembri bol spisovateľ omilostený.
Alžírsko sa už roky snaží, aby zločiny kolonializmu boli právne definované. Politici však túto tému doteraz presadzovali len opatrne, aby nevyvolali prílišné oslabenie vzťahov s Francúzskom, kde mnoho Alžírčanov teraz žije.