Pápež kritizoval na Štedrý večer hospodárstvo, ktoré mení ľudí na tovar

Vo svojej homílii pápež pripomenul príbeh z evanjelia podľa Lukáša o tom, že anjel oznámil pastierom narodenie Ježiša v jasliach v Betleheme. „V dieťati Ježišovi dáva boh svetu nový život – ten svoj,“ uviedol pápež, Zdôraznil tak hlavné posolstvo Vianoc, teda príchod Ježiša, ktorého kresťania považujú za syna ich boha.
„Kým pokrivená ekonomika podnecuje k zaobchádzaniu s ľuďmi ako s tovarom, Boh sa stal nám podobný a tým odhalil nekonečnú dôstojnosť všetkých osôb,“ uviedol ďalej pápež. Lev XIV. potom citoval svojho predchodcu pápeža Františka, ktorý tvrdil, že Vianoce majú oživiť „dar a záväzok priniesť nádej tam, kde bola zmarená“.
Pápež už v utorok vyzval svetové mocnosti, aby zastavili na Vianoce ozbrojené boje. Vo štvrtok na poludnie prednesie vo Vatikáne svoje prvé vianočné požehnanie a posolstvo Mestu a svetu (Urbi et orbi).
Na omši v bazilike sa zúčastnili vysokí predstavitelia katolíckej cirkvi, diplomati a približne 6000 veriacich.
Pápež sa ešte pred omšou pozdravil s ľuďmi pred Bazilikou svätého Petra a poďakoval sa im, že prišli napriek daždivému počasiu, aby polnočnú omšu sledovali na vonkajších veľkoplošných obrazovkách.
„Chrám svätého Petra je veľmi veľký, ale bohužiaľ nie je dostatočne veľký na to, aby vás všetkých pojal,“ povedal pápež davu približne 5000 ľudí. „Kristus sa narodil pre nás a prináša nám pokoj,“ povedal pápež a udelil požehnanie prítomným a ich rodinám.
Slávnostná vigília sa začala pri hlavnom vchode baziliky, odkiaľ sa pápež s kňazmi presunuli v procesii k hlavnému oltáru, kde Lev odkryl sošku Ježiška, ktorá bola dovtedy prikrytá.
K soške prinieslo kvety desať detí reprezentujúcich rôzne kontinenty: dve deti z Južnej Kórey, dve z Indie, dve z Mozambiku, dve z Paraguaja, jedno z Poľska a jedno z Ukrajiny. Všetky deti mali oblečené tradičné kroje svojich krajín. Na konci omše pápež sprevádzaný deťmi umiestnil sošku Ježiška do betlehemu v bazilike.
Polnočná omša je oslavou Ježišovho narodenia a patrí medzi najdôležitejšie dni v kalendári katolíckej cirkvi. Pápež Lev sa ju rozhodol sláviť o 22.00 h, neskôr než jeho predchodca, pápež František, ktorý ju obvykle celebroval okolo 19:30 h.