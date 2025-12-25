Pravda Správy Svet ONLINE: Putin ocenil vojakov KĽDR za boje v Kurskej oblasti, spomenul 'bojové bratstvo'

ONLINE: Putin ocenil vojakov KĽDR za boje v Kurskej oblasti, spomenul 'bojové bratstvo'

V pozdrave vodcovi KĽDR Kimovi spomína Putin "neporaziteľné priateľstvo" a "bojové bratstvo".

25.12.2025 06:35
vojna na Ukrajine, Černihiv Foto:
Fotografia poskytnutá ukrajinskou policajnou tlačovou službou zobrazuje byt poškodený ruským dronom počas leteckého útoku v Černihive na Ukrajine na Štedrý deň v stredu 24. decembra 2025.
6:40 Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou, informovali vo štvrtok štátne médiá KĽDR citované agentúrou AFP.

V liste Putin ocenil účasť severokórejských vojakov, ktorí pomáhali ruskej armáde bojovať proti Ukrajine, a uviedol, že sa tým potvrdila existencia „bojového bratstva“ medzi oboma krajinami.

Juhokórejské a západné spravodajské služby odhadujú, že Severná Kórea v roku 2024 vyslala do Ruska viac ako 10 000 vojakov, ktorí bojovali predovšetkým v Kurskej oblasti. Ruskej armáde dodala KĽDR aj delostreleckú muníciu, či raketové systémy.

Kim vzdáva hold severokórejským vojakom, ktorí padli vo vojne na Ukrajine (august 2025)
„Hrdinský vstup vojakov Kórejskej ľudovej armády do bojov za oslobodenie Kurskej oblasti od okupantov a následná činnosť kórejských ženistov na území Ruska jasne dokázali neporaziteľné priateľstvo,“ napísal Putin podľa oficiálnej severokórejskej agentúry KCNA.

Dodal, že tým boli naplnené ustanovenia „historickej zmluvy o komplexnom strategickom partnerstve“, podpísanej počas jeho návštevy Pchjongjangu v júni minulého roka. Táto dohoda obsahuje aj klauzulu o vzájomnej obrane, ktorá zaväzuje obe krajiny poskytnúť si okamžitú vojenskú pomoc v prípade ozbrojenej agresie.

Silné vzťahy medzi Pchjongjangom a Moskvou podľa Putina prispejú k „vytvoreniu spravodlivého poriadku multipolárneho sveta“.

Juhokórejská spravodajská služba odhaduje, že v službe po boku ruskej armády padlo približne 2000 severokórejských vojakov. Severná Kórea potvrdila vyslanie svojich jednotiek do Ruska až v apríli, keď súčasne priznala aj straty na životoch.

Medzičasom sa Kim Čong-un stretol s rodinami padlých vojakov a vyjadril im sústrasť pre ich „neznesiteľnú bolesť“. Štátne médiá zároveň zverejnili zábery, na ktorých dojatý Kim objíma navráteného vojaka.

Po uzavretí vojenskej dohody medzi Moskvou a Pchjongjangom minulý rok Soul – vtedy pod vedením konzervatívnej administratívy prezidenta Jun Sok-jola – uviedol, že by mohol prehodnotiť dodávky zbraní Kyjevu, hoci domáca legislatíva takýto krok zakazuje. Napokon k tomu však nedošlo, doplnila AFP.

6:35 Ruské úrady v noci na štvrtok hlásili požiar v prístave Tymrjuk pri Azovskom mori. Podľa nich vznikol po útoku ukrajinských dronov, píše agentúra Reuters. Moskovský starosta Sergej Sobjanin podľa ruskej agentúry TASS uviedol, že ruská protivzdušná obrana zasahovala v noci na štvrtok proti ukrajinským dronom mieriacim na ruské hlavné mesto. Ukrajinské úrady v noci vyhlásili poplach v Kyjeve.

Podľa úradov v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska v prístave Tymrjuk horia dve nádrže. Požiar pokrýva plochu 2000 metrov štvorcových a zatiaľ nespôsobil žiadne obete. O úderoch na tento prístav ruské úrady informovali už v predchádzajúcich týždňoch.

V noci na štvrtok moskovský starosta Sobjanin niekoľkokrát informoval o zásahoch ruskej protivzdušnej obrany proti ukrajinským bezpilotným prostriedkom, ktoré podľa starostu mierili na hlavné ruské mesto. Podľa Sobjanina boli drony obranou zničené. Podrobnejšie informácie o obetiach či škodách neuviedol.

Podľa ukrajinskej tlače kvôli aktivitám dronov úrady vyhlásili v noci na štvrtok poplach v Kyjeve a okolí. Ani v tomto prípade nie sú bližšie informácie o možných škodách či obetiach. Ukrajina opakovane čelí nočným úderom zo strany Ruska za použitia rakiet a bezpilotných prostriedkov.

