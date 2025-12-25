Za všetko môže Putin! Rusi 'zaútočili' na Európanov satirickým videom, Zelenského znázornili ako zlodejského Santu

Propagandistické video, ktoré hovorí o „Štedrom dni niekde v Európe“, predstavuje, čo všetko trápi Európanov – migranti, drahé energie a vysoké ceny potravín, dane, ktoré idú na vojnu, Zelenskyj ako Santa v ukrajinských farbách si notuje rovnako ako von der Leyenová – a za všetko môže Putin. Na konci sa k tomu pripoja aj novinári a moderátori z USA, Británie a Bruselu, tiež s jediným „posolstvom“ – môže za to ruský prezident. Končí sa to odkazom: Svoju slepú vieru si nechajte pre Santu.
Už v roku 2022 dostali Európania videoodkaz od ruského plynárenského gigantu Gazprom, ako bez ruských energií bude Európa mrznúť.
Európska komisia reagovala svojim videom, podľa ktorých sú dnes ruské rozprávky iné, lebo ich píše kremeľská propaganda. A ich účel nie je ľudí zabaviť, ale oklamať, upozorňuje žena, ktorá prepožičala hlas rozprávkovej Nastenke. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku prinieslo v októbri 2022 návod, ako rozoznať klamstvá v súvislosti s vojnou na Ukrajine – na boj proti dezinformačným trikom a putinovskej rétorike povolalo aj Nastenku.
Ukrajinský úrad pre strategickú komunikáciu (afustratcom) zase v roku 2023 zverejnil na svojich sociálnych sieťach animované video, v ktorom varuje, že sa Rusku pomstí za utrpenie Ukrajincov.