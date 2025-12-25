Pravda Správy Svet Za všetko môže Putin! Rusi 'zaútočili' na Európanov satirickým videom, Zelenského znázornili ako zlodejského Santu

Migranti pri stromčeku, vysoké ceny energií, Zelenskyj ako Santa, ktorý berie deťom darčeky. Ruská televízia RT sa vysmiala Európanom vo videu stvorenom pomocou umelej inteligencie.

25.12.2025 07:40
Propagandistické video, ktoré hovorí o „Štedrom dni niekde v Európe“, predstavuje, čo všetko trápi Európanov – migranti, drahé energie a vysoké ceny potravín, dane, ktoré idú na vojnu, Zelenskyj ako Santa v ukrajinských farbách si notuje rovnako ako von der Leyenová – a za všetko môže Putin. Na konci sa k tomu pripoja aj novinári a moderátori z USA, Británie a Bruselu, tiež s jediným „posolstvom“ – môže za to ruský prezident. Končí sa to odkazom: Svoju slepú vieru si nechajte pre Santu.

Za všetko môže Putin! Rusi poslali Európanom satirické video
Ruská televízia RT nakrútila propagandistické video so satirickým odkazom Európanom, že za všetky problémy, ktoré zažívajú, môže Putin. / Zdroj: RT

Už v roku 2022 dostali Európania videoodkaz od ruského plynárenského gigantu Gazprom, ako bez ruských energií bude Európa mrznúť.

Gazprom strašil Európu tuhou zimou (september 2022)
Európska komisia reagovala svojim videom, podľa ktorých sú dnes ruské rozprávky iné, lebo ich píše kremeľská propaganda. A ich účel nie je ľudí zabaviť, ale oklamať, upozorňuje žena, ktorá prepožičala hlas rozprávkovej Nastenke. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku prinieslo v októbri 2022 návod, ako rozoznať klamstvá v súvislosti s vojnou na Ukrajine – na boj proti dezinformačným trikom a putinovskej rétorike povolalo aj Nastenku.

Nastenka z Mrázika sa vrátila na obrazovky. Bojuje proti ruskej propagande
Ukrajinský úrad pre strategickú komunikáciu (afustratcom) zase v roku 2023 zverejnil na svojich sociálnych sieťach animované video, v ktorom varuje, že sa Rusku pomstí za utrpenie Ukrajincov.

Ukrajinská odplata sa blíži, varuje Kyjev (júl 2023)
