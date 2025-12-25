VIDEO: Ruské strategické bombardéry operovali nad Barentsovým a Nórskym morom, okolo nich lietali ruské aj zahraničné stíhačky

„Všetky lety lietadiel ruských vzdušných a kozmických síl sa uskutočňujú v prísnom súlade s medzinárodnými pravidlami o využívaní vzdušného priestoru,“ uviedlo ruské ministerstvo a dodalo, že ochranu bombardérov pri terajšej misii zabezpečovali stíhacie lietadlá ruského námorníctva Su-33.
Tu-95MS (v kódovom označení NATO Bear-H) je strategický bombardér s doletom vyše 15 000 kilometrov, ktorý môže niesť jadrové aj konvenčné rakety. Moskva stroje tohto radu využíva na demonštračné prelety, ale tiež ich v poslednom čase zapojila do útokov na Ukrajinu.
„Posádky (ruského) diaľkového letectva pravidelne vykonávajú lety nad neutrálnymi vodami Arktídy, severného Atlantiku, Tichého oceánu, Baltského a Čierneho mora,“ uvádza sa v dnešnom vyhlásení Moskvy.