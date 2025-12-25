USA vytvárajú viac problémov, ako ich riešia, tvrdí prieskum Politico

V Spojenom kráľovstve sú hodnotenia úlohy USA zmiešanejšie, ale viac ako tretina opýtaných vníma úlohu USA negatívne. Pri otázke, či USA podporujú alebo podkopávajú svojich spojencov, si väčšina Kanaďanov vybrala druhú možnosť, rovnako ako takmer polovica opýtaných v Nemecku a Francúzsku.
V Spojenom kráľovstve si približne štyria z desiatich myslia, že USA nepodporujú svojich spojencov, viac ako tretina si myslí, že sa na ne nemožno spoľahnúť v kríze. Takmer polovica respondentov sa domnieva, že USA vytvárajú problémy iným krajinám a 35 % vníma USA ako „negatívnu silu“.
„Verejná mienka v demokraciách často odráža názory elít. Pravdepodobne tam vidíte, že politici v týchto krajinách vyjadrujú skepticizmus voči Spojeným štátom a Trumpovej administratíve, a to sa odráža aj v prieskumoch verejnej mienky," uviedol Matthew Kroenig, viceprezident a vedúci riaditeľ Scowcroftovho centra pre stratégiu a bezpečnosť v Atlantickej rade.
Americký prezident Donald Trump 9. decembra ostro kritizoval Európu, ktorú označil za „rozpadajúce sa spoločenstvo“ a jej lídrov za „slabochov“.
Podľa webu Politico Trumpove vyhlásenia nútia lídrov Európskej únie pripraviť sa na scenár, v ktorom Washington prestane byť hlavným garantom bezpečnosti v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).