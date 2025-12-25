Pravda Správy Svet USA vytvárajú viac problémov, ako ich riešia, tvrdí prieskum Politico

USA vytvárajú viac problémov, ako ich riešia, tvrdí prieskum Politico

Väčšina občanov v Nemecku, Francúzsku a Kanade považuje Spojené štáty za krajinu, ktorá vytvára viac problémov, ako ich rieši. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu agentúry Politico-Public First.

25.12.2025 10:04
Trump, usa Foto: ,
Prezident Donald Trump prichádza do Bieleho domu v sobotu 22. novembra 2025 vo Washingtone.
V Spojenom kráľovstve sú hodnotenia úlohy USA zmiešanejšie, ale viac ako tretina opýtaných vníma úlohu USA negatívne. Pri otázke, či USA podporujú alebo podkopávajú svojich spojencov, si väčšina Kanaďanov vybrala druhú možnosť, rovnako ako takmer polovica opýtaných v Nemecku a Francúzsku.

Video
Donald Trump komentoval rozhodnutie Európskej komisie uložiť spoločnosti X Elona Muska pokutu vo výške 120 miliónov eur za porušenie povinností o transparentnosti podľa zákona o digitálnych službách. Zdroj: Reuters Čítajte viac... / Zdroj: Reuters

V Spojenom kráľovstve si približne štyria z desiatich myslia, že USA nepodporujú svojich spojencov, viac ako tretina si myslí, že sa na ne nemožno spoľahnúť v kríze. Takmer polovica respondentov sa domnieva, že USA vytvárajú problémy iným krajinám a 35 % vníma USA ako „negatívnu silu“.

„Verejná mienka v demokraciách často odráža názory elít. Pravdepodobne tam vidíte, že politici v týchto krajinách vyjadrujú skepticizmus voči Spojeným štátom a Trumpovej administratíve, a to sa odráža aj v prieskumoch verejnej mienky,“ uviedol Matthew Kroenig, viceprezident a vedúci riaditeľ Scowcroftovho centra pre stratégiu a bezpečnosť v Atlantickej rade.

Americký prezident Donald Trump 9. decembra ostro kritizoval Európu, ktorú označil za „rozpadajúce sa spoločenstvo“ a jej lídrov za „slabochov“.

Podľa webu Politico Trumpove vyhlásenia nútia lídrov Európskej únie pripraviť sa na scenár, v ktorom Washington prestane byť hlavným garantom bezpečnosti v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).

