Dvaja Česi zomreli pri Kilimandžáre po nehode vrtuľníka

Podľa denníka sú obeťami dvaja českí turisti, dvaja tanzánski občania, konkrétne sprievodca a lekár, a pilot zo Zimbabwe. Vrtuľník bol podľa informácií servera na záchrannej misii. Miestne úrady zatiaľ nezverejnili príčinu nehody.
„Bohužiaľ môžeme potvrdiť, že včera (v stredu) došlo k úmrtiu dvoch českých občanov blízko Kilimandžára. Náš zastupiteľský úrad je v kontakte s miestnymi úradmi, ale vzhľadom na rodinu nebudeme poskytovať žiadne detaily,“ uviedol Drake.Čítajte viac Príčinou nehody, pri ktorej zahynul český miliardár Kellner, bola zrejme chyba pilota
Vrtuľník podľa Tanzania Times patril spoločnosti Kilimedair Aviation, ktorá poskytuje leteckú prepravu, charterové lety, vyhliadkové lety aj evakuácie zo zdravotných dôvodov.