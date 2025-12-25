Pravda Správy Svet Dvaja Česi zomreli pri Kilimandžáre po nehode vrtuľníka

Dvaja Česi zomreli pri Kilimandžáre po nehode vrtuľníka

Dvaja českí občania v stredu zomreli blízko Kilimandžára. Informáciu miestnych médií potvrdil ČTK hovorca ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. Podľa serveru Tanzania Times pri najvyššej africkej hore havaroval vrtuľník, nehodu neprežil nikto z pasažierov.

25.12.2025 10:36
debata
Na Gerlach vyliezol, dole už nemohol. Pre panický atak turistu zachraňoval vrtuľník
Video
Záchranári Horskej záchrannej služby zachraňovali až na samotnom vrchole Gerlachovského štítu. Video: HZS Čítajte viac / Zdroj: HZS

Podľa denníka sú obeťami dvaja českí turisti, dvaja tanzánski občania, konkrétne sprievodca a lekár, a pilot zo Zimbabwe. Vrtuľník bol podľa informácií servera na záchrannej misii. Miestne úrady zatiaľ nezverejnili príčinu nehody.

„Bohužiaľ môžeme potvrdiť, že včera (v stredu) došlo k úmrtiu dvoch českých občanov blízko Kilimandžára. Náš zastupiteľský úrad je v kontakte s miestnymi úradmi, ale vzhľadom na rodinu nebudeme poskytovať žiadne detaily,“ uviedol Drake.

USA, Petr Kellner, Aljaška vrtuľník, havária Čítajte viac Príčinou nehody, pri ktorej zahynul český miliardár Kellner, bola zrejme chyba pilota

Vrtuľník podľa Tanzania Times patril spoločnosti Kilimedair Aviation, ktorá poskytuje leteckú prepravu, charterové lety, vyhliadkové lety aj evakuácie zo zdravotných dôvodov.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Tanzánia #Kilimandžáro #nehoda vrtuľníka
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"