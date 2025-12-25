V USA padol druhý najvyšší jackpot v dejinách. Ak si výherca vyberie celú výhru, dostane len asi štvrtinu

Jackpot prudko vystúpil po tom, čo v pondelkovom žrebovaní nikto neuhádol správnu kombináciu čísel, a vďaka horúčkovému predvianočnému predaju tiketov sa jackpot vyšplhal až na 1,817 miliardy dolárov. To je druhá najväčšia výhra v histórii amerických lotérií a najvyššia v lotérii Powerball za tento rok, uviedla lotériová spoločnosť na svojom webe.
Výherné čísla 4, 25, 31, 52, 59 a takzvaný „Powerball“ s číslom 19 boli vyžrebované približne hodinu pred polnocou miestneho času (pred 06:00 SEČ). Pravdepodobnosť získania jackpotu bola jedna k 292,2 milióna.Čítajte viac Padol jackpot. Ak sa výherca prihlási, získa 980 miliónov
„Blahoželáme najnovšiemu výhercovi jackpotu Powerball! Jedná sa o skutočne mimoriadnu výhru, ktorá človeku zmení život,“ uviedol Matt Strawn, šéf súťaže Powerball a spoločnosti Iowa Lottery. „Radi by sme tiež poďakovali všetkým hráčom, ktorí sa zapojili do tejto série jackpotov – každý zakúpený tiket pomáha podporovať verejné programy a služby po celej krajine,“ dodal.
Výhra v lotérii prišla po 46 žrebovaniach v rade, keď nikto neuhádol správnu kombináciu všetkých šiestich čísel.Čítajte viac Trump pozastavil lotériu o zelené karty, využil ju vrah z Brownovej univerzity
Naposledy trafili jackpot hráči v štátoch Missouri a Texas 6. septembra, kedy sa hralo o 1,787 miliardy dolárov. Priamo na Štedrý deň naposledy niekto vyhral jackpot v Powerballe v roku 2011, uviedla spoločnosť na svojom webe.
Lístky do Powerballu stoja dva doláre. Výherca si teraz môže podľa webu lotérie vybrať z dvoch možností: buď si nechať postupne vyplácať 1,817 miliardy dolárov formou ročných výplat počas 30 rokov, alebo zvoliť jednorazovú výplatu vo výške takmer 835 miliónov dolárov. V oboch prípadoch ide o sumy pred zdanením, ktoré by pri jednorazovej výplate predstavovalo viac ako 341 miliónov. Po zaplatení federálnej a štátnej dane by tak výherca dostal necelých 494 miliónov dolárov.
„Pri takej vysokej výhre som si kúpil jeden lístok tak nejako impulzívne. Prečo nie?“ povedal agentúre AP umelec Chris Winters z Indianapolisu.