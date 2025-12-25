Zomrel americký herec, známy zo seriálov Priatelia či Murphy Brownová

Finn sa prvýkrát objavil na televíznej obrazovke v roku 1995 v seriáli George Wendt Show, kde hral brata hlavnej postavy. V rokoch 1995 až 1997 účinkoval v seriáli Murphy Brownová. Koncom deväťdesiatych rokov a po roku 2000 si potom zahral v populárnych seriáloch ako Dvaja z Queensu, Priatelia, Zlatá sedemdesiata či Dr. House.
Zrejme najznámejšia bola jeho rola Billa Norwooda v seriáli Průměrňákovi, kde hral v ôsmich radoch v rokoch 2011 až 2018.
Finn sa objavil aj napríklad vo filmoch Nejako sa to komplikuje z roku 2009 či Zachránené Vianoce z roku 2012. Popri filme a televízii sa venoval improvizovaným výstupom a vyučoval na Coloradskej univerzite.
„Pat nikdy nestretol cudzieho človeka – len priateľov, ktorých ešte nepoznal," uviedla jeho rodina na sociálnych sieťach. „Svoj život žil naplno – s radosťou a nadšením," dodali pozostalí, medzi ktorých patrí manželka Donna, tri deti aj jeho rodičia.