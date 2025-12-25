Pravda Správy Svet Zomrel americký herec, známy zo seriálov Priatelia či Murphy Brownová

Zomrel americký herec, známy zo seriálov Priatelia či Murphy Brownová

Vo veku 60 rokov zomrel americký herec Pat Finn, známy zo seriálov Priatelia či Taká obyčajná rodinka. S odvolaním sa na oznámenie rodiny o tom informoval server BBC. Komik a majster improvizácie, ktorý sa podľa amerických médií od roku 2022 liečil s rakovinou, zomrel v pondelok vo svojom dome v Los Angeles.

25.12.2025 12:43
debata

Finn sa prvýkrát objavil na televíznej obrazovke v roku 1995 v seriáli George Wendt Show, kde hral brata hlavnej postavy. V rokoch 1995 až 1997 účinkoval v seriáli Murphy Brownová. Koncom deväťdesiatych rokov a po roku 2000 si potom zahral v populárnych seriáloch ako Dvaja z Queensu, Priatelia, Zlatá sedemdesiata či Dr. House.

Votrelec je vegán a my dvaja? Neznášame sa, vtipkujú hviezdy seriálu Votrelec: Zem. Pre Pravdu poskytli exkluzívny rozhovor
Video
Hviezdy nového seriálu Votrelec: Zem z produkcie FX/Disney + poskytli exkluzívny rozhovor pre Pravdu. Herečka Sydney Chandler a herec Alex Lawther sa zhovárali so Zdenom Gáfrikom v Londýne priamo po premiére.&nbsp; Zdroj: Disney+

Zrejme najznámejšia bola jeho rola Billa Norwooda v seriáli Průměrňákovi, kde hral v ôsmich radoch v rokoch 2011 až 2018.

Finn sa objavil aj napríklad vo filmoch Nejako sa to komplikuje z roku 2009 či Zachránené Vianoce z roku 2012. Popri filme a televízii sa venoval improvizovaným výstupom a vyučoval na Coloradskej univerzite.

„Pat nikdy nestretol cudzieho človeka – len priateľov, ktorých ešte nepoznal,“ uviedla jeho rodina na sociálnych sieťach. „Svoj život žil naplno – s radosťou a nadšením,“ dodali pozostalí, medzi ktorých patrí manželka Donna, tri deti aj jeho rodičia.

Herec Matthew Perry na archívnom zábere z roku 2012. Čítajte viac Druhý z lekárov v prípade smrti Perryho si trest odpyká v domácom väzení
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #herec #USA #úmrtie #Holllywood #Murphy Brownová #seriál Priatelia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"