Trump si „uzurpoval“ Kenneddyho centrum a dal sa na úroveň JFK. Vianočný koncert zrušili

Ako pripomenula agentúra AP, na fasáde budovy je od piatku minulého týždňa nápis: Pamätné centrum múzických umení Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho (The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts). Táto budova je aj oficiálnym sídlom Národného symfonického orchestra i Washingtonskej národnej opery.
Podľa Bieleho domu rozhodnutie o zmene nápisu schválila správna rada vybraná Trumpom, čo však podľa odborníkov predstavuje porušenie zákona, pretože o zmene názvu môže rozhodnúť len Kongres. Samotný Trump už niekoľko mesiacov naznačoval, že je otvorený zmene názvu centra.
Redd, bubeník a hráč na vibrafón, ktorý koncertoval s takými legendami ako Dizzy Gillespie či Ray Brown, organizoval vianočné „Jazz Jams“ v Kennedyho centre od roku 2006. Túto tradíciu prevzal po basgitaristovi Williamovi „Keterovi“ Bettsovi.
Kennedyho centrum zatiaľ na žiadosť AP o komentár nereagovalo. Na webovej stránke centra je koncert uvedený ako zrušený.
Kennedyho neter Kerry už avizovala, že po Trumpovom odchode z Bieleho domu dá jeho meno z fasády budovy odstrániť.
Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump Kennedyho centrum väčšinou ignoroval. Po návrate do Bieleho domu však prejavil ambíciu zmeniť ho: dal odvolať správnu radu, do ktorej dosadil svojich ľudí. Tí ho potom zvolili za predsedu správnej rady. Všetky tieto zmeny sú súčasťou Trumpovej misie bojovať proti tzv. woke kultúre vo federálnych kultúrnych inštitúciách.
Po Trumpovom návrate do Bieleho domu mnohí umelci na protest proti jeho politike zrušili svoje vystúpenia v Kennedyho centre.