Predaj amerických zbraní Taiwanu za 11 miliárd dolárov približuje hrozbu vojny, tvrdí Čína

Čína dnes opäť tvrdo kritizovala najnovšiu dohodu o predaji amerických zbraní Taiwanu - takýto krok podľa Pekingu urýchľuje hrozbu vojnového konfliktu v Taiwanskom prielive. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na čínske ministerstvo obrany.

25.12.2025 17:10
Taiwan China Military Exercises Foto: ,
Dvaja vojaci bežia okolo odpaľovacieho zariadenia protilietadlových rakiet krátkeho doletu MIM-104F (PAC-3) Patriot počas cvičenia na leteckej základni v meste Taichung v centrálnom Taiwane v stredu 8. januára 2025.
Spojené štáty minulý týždeň oznámili plán predať Taiwane, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia, zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Pôjde o najväčšiu dodávku zbraní, akú kedy Američania Taiwane poskytli.

Čínske lode s tajomnými mostami. Pripravené na inváziu?
Video
Čína buduje najmenej päť nových špeciálnych člnov, ktoré sú pravdepodobne určené na obojživelný útok. Tieto plavidlá by mohli umožniť Číne priamo vyložiť veľké množstvo tankov na taiwanské cesty, čím by zmenili dynamiku prípadnej invázie. Viac... / Zdroj: X

Spojené štáty by mali zastaviť všetky „provokácie“ a napraviť svoje „nesprávne konanie“, uviedol podľa Reuters hovorca čínskeho ministerstva obrany Čang Siao-kang na pravidelnej tlačovej konferencii.

Ministerstvo už minulý týždeň v reakcii na obchod oznámilo, že predložilo Spojeným štátom dôrazný protest a vyzvalo ich, aby predaj zbraní Taiwanu okamžite zastavili. Čínska armáda tiež podľa rezortu obrany zintenzívni výcvik a prijme „razantné“ opatrenia, aby ochránila zvrchovanosť a územnú celistvosť krajiny.

Taiwanci nepanikária, vojakov však majú menej ako Čína
Video
Novým taiwanským pretidentom sa stal 20. mája&nbsp;Laj Čching-te, komunistický režim v Pekingu na to reagoval vojenskými manévrami.&nbsp;Čína pokladá Taiwan za svoje územie. Zdroj: TV Pravda Čítajte viac... / Zdroj: TV Pravda

Washington má s Pekingom formálne diplomatické vzťahy. S Taiwanom síce udržuje vzťahy neoficiálne, je ale jeho najdôležitejším dodávateľom zbraní. Spojené štáty sú zo zákona povinné poskytovať ostrovu prostriedky na obranu, aj keď je predaj týchto zbraní trvalým zdrojom napätia s Čínou. Tá považuje demokraticky spravovaný Taiwan za vzbúreneckú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia, s ktorým sa chce znovu spojiť.

