Predaj amerických zbraní Taiwanu za 11 miliárd dolárov približuje hrozbu vojny, tvrdí Čína

Spojené štáty minulý týždeň oznámili plán predať Taiwane, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia, zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Pôjde o najväčšiu dodávku zbraní, akú kedy Američania Taiwane poskytli.
Spojené štáty by mali zastaviť všetky „provokácie“ a napraviť svoje „nesprávne konanie“, uviedol podľa Reuters hovorca čínskeho ministerstva obrany Čang Siao-kang na pravidelnej tlačovej konferencii.
Ministerstvo už minulý týždeň v reakcii na obchod oznámilo, že predložilo Spojeným štátom dôrazný protest a vyzvalo ich, aby predaj zbraní Taiwanu okamžite zastavili. Čínska armáda tiež podľa rezortu obrany zintenzívni výcvik a prijme „razantné“ opatrenia, aby ochránila zvrchovanosť a územnú celistvosť krajiny.
Washington má s Pekingom formálne diplomatické vzťahy. S Taiwanom síce udržuje vzťahy neoficiálne, je ale jeho najdôležitejším dodávateľom zbraní. Spojené štáty sú zo zákona povinné poskytovať ostrovu prostriedky na obranu, aj keď je predaj týchto zbraní trvalým zdrojom napätia s Čínou. Tá považuje demokraticky spravovaný Taiwan za vzbúreneckú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia, s ktorým sa chce znovu spojiť.Čítajte viac Čína a Japonsko sa zasekli vo vojne slov o Taiwan. Hrozí aj skutočný konflikt?