Na poľskom nebi bolo rušno. Vyhnali z neho ruské lietadlo, lietali tam pašerácke balóny

Poľsko vo štvrtok ráno zaznamenalo v blízkosti svojho vzdušného priestoru nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. Z oblasti ho eskortovali poľské stíhačky, informovala armáda podľa agentúry Reuters.

25.12.2025 19:38
Štáty na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO) sú pre prípadné narušenie svojich vzdušných priestorov od septembra v stave vysokej pohotovosti. Na 12 minút vtedy narušili ruské stíhacie lietadlá estónsky vzdušný priestor a niekoľko dní predtým vstúpilo do vzdušného priestoru Poľska 20 ruských dronov počas útoku na Ukrajinu.

Ruské strategické bombardéry TU-95 sa preleteli nad Barentsovým a Nórskym morom
Ruské strategické bombardéry Tu-95MS operovali nad neutrálnymi vodami Barentsovho a Nórskeho mora. Zdroj: MO RF / Zdroj: MO RF

„Napriek sviatočnému obdobiu to bola pre slúžiacu poľskú protivzdušnú obranu rušná noc. Dnes ráno poľské stíhačky nad medzinárodnými vodami Baltského mora zachytili, vizuálne identifikovali a eskortovali zo svojej oblasti pôsobnosti ruské prieskumné lietadlo, ktoré letelo v blízkosti hraníc poľského vzdušného priestoru,“ uviedlo operačné velenie poľských ozbrojených síl DORSZ na sieti X.

Okrem toho boli spozorované aj ďalšie objekty, ktoré v noci na štvrtok vstupovali do poľského vzdušného priestoru. Podľa Varšavy šlo s najväčšou pravdepodobnosťou o balóny letiace v smere od Bieloruska, ktoré používajú tamojší pašeráci. Z bezpečnostných dôvodov časť vzdušného priestoru nad severovýchodom Poľska dočasne uzavreli pre civilnú dopravu.

Pompézne predstavenie prvej stíhačky F-35 v službách Poľska (november 2024)
Poľsko do svojej výzbroje postupne zaradí americké stíhačky F-35A Lightning II. Takto vyzeralo koncom augusta 2024 predstavenie prvej z nich u výrobcu Lockheed Martin. Lietadlá v službách Poľska ponesú bojové meno Husarz

Meteorologické balóny z Bieloruska opakovane narúšajú vzdušný priestor Litvy. Tá minulý týždeň zadržala 21 osôb, ktoré sú údajne napojené na zločineckú sieť pašerákov cigariet z Bieloruska. Pre balóny viackrát uzavreli letisko vo Vilniuse a Litva začiatkom decembra vyhlásila na celom území núdzový stav.

Bielorusko, ktoré v roku 2022 povolilo využitie svojho územia na ruskú inváziu na Ukrajinu, zodpovednosť za vypúšťanie balónov popiera a obvinilo Litvu z provokácií.

