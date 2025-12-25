Čo povedal Putin Bushovi? Spochybnil celistvosť Ukrajiny v susedstve so Slovenskom, bol ochotný zomrieť za komunizmus

Obaja prezidenti sa prvýkrát stretli na rusko-americkom summite v Slovinsku. Pripomeňme, že Bush ml. na tlačovke v polovici júna 2001 poznamenal, že sa Putinovi pozrel do očí a zistil, že je veľmi priamočiary a dôveryhodný. „Cítil som, že som spoznal kus jeho duše," dodal. Čo sa za zatvorenými dverami dozvedel z jeho úst, o čom sa vtedy ani jeden z nich verejne nezmienil?
V úvode rokovania Putin dal najavo svoju spokojnosť s tým, ako ho vníma väčšina obyvateľov: „Som populárny v Rusku a poviem vám prečo. Pretože som v kontakte (s ľuďmi)… Ľudia v Rusku sa cítia oklamaní rozsiahlymi zmenami, ktoré priniesli viac slobody, ktorú si nemôžu užívať. Nielen slabí, ale aj elita sa cíti frustrovaná." V tom čase Putin úradoval v Kremli ešte len necelého poldruha roka. Moci sa ujal po abdikácii Borisa Jeľcina 31. decembra 1999 a vo svojich prvých prezidentských voľbách v marci 2000 získal v prvom kole viac ako 53 percent hlasov, takže druhé kolo hlasovania sa neuskutočnilo.
Putin dal najavo, že ho veľmi sklamal rozpad Sovietskeho zväzu. Ríše, ktorú vybudovali Lenin a Stalin, a ktorá zanikla počas vládnutia Michaila Gorbačova: „Sovietska dobrá vôľa zmenila svet, dobrovoľne, Rusi sa vzdali tisícok štvorcových kilometrov územia. Nevídané. Ukrajina, ktorá bola po stáročia súčasťou Ruska, odišla. Aj Kaukaz. Ťažko predstaviteľné, urobili to stranícki šéfovia." Dodajme, že sovietske impérium vzniklo umelo; rôznorodosť jeho národov bola ešte väčšia v porovnaní s Rakúskom-Uhorskom.
Na summite v Slovinsku sa Putin dotkol aj rozširovania NATO. Z jeho slov vyplynulo, že nechápe, prečo je potrebné, aby sa naďalej rozrastalo. (Bolo to v období, keď sedem východoeurópskych štátov smerovalo do Severoatlantickej aliancie. Spolu so Slovenskom sa plnoprávnymi členmi NATO stali na jar 2004 Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Estónsko, Liva a Lotyšsko.)
Druhý stenografický záznam vznikol počas rokovania v Bielom dome v polovici septembra 2005. O Ukrajine a ani o NATO sa nedebatovalo. Putin a Bush ml. sa venovali hlavne nešíreniu jadrových zbraní (strach Izraelu z iránskeho atómového programu a obavy USA z podobných aktivít severokórejského režimu). Polovážne by sa dalo povedať, že americký hostiteľ spoznal ďalšiu časť duše ruského prezidenta: „Bol som člen komunistickej strany. Veril som v myšlienky komunizmu. Bol som pripravený za ne zomrieť. Bola to dlhá cesta k vnútornej premene," zdôveril sa Putin Bushovi ml.
Tretí záznam pochádza zo začiatku apríla 2008, keď ruský líder pozval šéfa Bieleho domu do svojej rezidencie v Soči. Väčšia časť poznámok obsahuje dlhšie vety Putina, ktoré venoval geopolitickým témam v kontexte rozširovania Severoatlantickej aliancie. Bush ml. mu neoponoval, zdá sa, že sa iba rozhodol zobrať na vedomie to, čo šéf Kremľa rozprával.
Mimochodom, keď hostiteľ otvoril otázku NATO, podotkol, že neočakáva reakciu: „Nebude to pre vás nič nové a neočakávam žiadnu odpoveď. Len to chcem povedať nahlas. Chcel by som poukázať na vstup štátu do NATO, ako je Ukrajina. Vytvorí to pre vás aj pre nás dlhodobé pole konfliktu, dlhodobú konfrontáciu."
Pripomeňme, že v roku 2008 mal Kyjev dvoch prozápadných lídrov: prezidenta Viktora Juščenka a premiérku Juliju Tymošenkovú. A šéfovia Kremľa a Bieleho domu sa stretli v Soči 6. apríla 2008 po summite NATO, ktorý sa skončil v Rumunsku dva dni predtým. Putin mohol byť spokojný: členské štáty aliancie neposkytli pozvánku nielen Ukrajincom, ale ani Gruzíncom. Kým Američania stáli po ich boku, naopak, Nemecko a Francúzsko sa správali viac ako opatrne (zjavne nechceli zhoršiť svoje vzťahy s Ruskom, ktoré však nakoniec ešte v lete toho roku rozpútalo vojnu proti Gruzínsku).
Vráťme sa k stenografickému záznamu: po Putinovom varovaní pred vstupom Ukrajiny do NATO sa Bush ml. opýtal, prečo by mala vzniknúť konfrontácia. Nasledoval monológ ruského vodcu, ktorý podľa dĺžky písomného záznamu mohol trvať bezmála päť minút. „Sedemnásť miliónov Rusov žije na Ukrajine – tretina obyvateľov. Ukrajina je veľmi komplexný štát, nie je to národ vytvorený prirodzeným spôsobom. Je to krajina umelo vytvorená ešte v sovietskom období. Po druhej svetovej vojne Ukrajina získala územie od Poľska, Rumunska a Maďarska – to je prakticky celá západná Ukrajina." (Putin pokračoval udalosťou o desaťročie neskôr, keď Krym v rámci usporiadania v Sovietskom zväze prešiel spod ruskej správy pod ukrajinskú.)
Putin opomenul v tomto kontexte Československú republiku: Podkarpatská Rus bola od roku 1919 jej súčasťou. Po prvej Viedenskej arbitráži v novembri 1938 ju ovládlo Maďarsko, ktoré snívalo o obnovení tzv. veľkého Uhorska. Budapešť nemohla odovzdať predtým okupovanú Podkarpatskú Rus Kyjevu, lebo Maďarsko patrilo medzi porazené štáty v druhej svetovej vojne. O začlenení tohto teritória do Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky sa dohodla československá vláda so sovietskou vládou oficiálne v zmluve podpísanej v Moskve v júni 1945 (signatári použili výraz Zakarpatská Ukraina).
Putin ďalej povedal, že Ukrajinu obývajú ľudia s odlišným zmýšľaním. „Ak pôjdete na západnú Ukrajinu, uvidíte dediny, kde sa hovorí iba po maďarsky," uviedol podľa svojho názoru jeden z príkladov
Potom Putin prešiel k hypotéze vstupu Ukrajiny do NATO: „Vytvára to pre Rusko nasledujúce problémy. Vytvára to hrozbu rozmiestnenia vojenských základní a nových vojenských systémov v blízkosti Ruska. Vytvára to pre nás neistotu a hrozby. A spoliehajúc sa na sily proti NATO na Ukrajine Rusko by pracovalo na tom, aby NATO zbavilo možnosti rozširovania. Rusko by tam neustále vytváralo problémy."
Šéf Kremľa ďalej tvrdil, že proti členstvu v aliancii je až 70 percent Ukrajincov, pričom poukázal na to, že vstup do nej jednoznačne odmietajú Rusi žijúci vo východných častiach štátu. Detailne sa venoval aj argumentom proti prijatiu Gruzínska do NATO.
Čo nasledovalo po monológu Putina? Tri Bushove vety, z ktorých nebolo vôbec jasné, čo si myslí o tom, čo si práve vypočul: „Jedna z vecí, ktorú na vás obdivujem, že sa to nebojíte povedať NATO. Je to veľmi obdivuhodné. Ľudia pozorne počúvali a netreba pochybovať o vašej pozícii. Bol to dobrý výkon," reagoval Bush ml., s ktorým sedeli v miestnosti štyri vysokopostavení členovia americkej delegácie.