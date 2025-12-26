Pravda Správy Svet USA podnikli v Nigérii údery na ozbrojencov z Islamského štátu. Trump hovorí o odvete za zabíjanie kresťanov

Spojené štáty podnikli na severozápade Nigérie početné údery proti teroristom z organizácie Islamský štát (IS). Oznámil to vo štvrtok americký prezident Donald Trump, podľa ktorého Američania útočili v odvete za zabíjanie kresťanov.

26.12.2025 06:00
Podľa vyhlásenia afrického veliteľstva americkej armády citovaného agentúrou Reuters zabili údery, ktoré USA vykonali v štáte Sokoto po žiadosti nigérijských úradov, množstvo ozbrojencov. Nigérijské ministerstvo zahraničia uviedlo, že údery boli súčasťou spolupráce s USA.

„Už skôr som varoval týchto teroristov, že ak neskončia s masovým vraždením kresťanov, sakramentsky za to zaplatia, a dnes (vo štvrtok) večer sa tak stalo,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti.

Americký prezident v novembri uviedol, že kresťania v Nigérii čelia existenčnej hrozbe a zdôraznil, že za to sú zodpovední radikálni islamisti. Nigérijský prezident Bola Ahmed Tinubu vtedy oponoval Trumpovmu výroku, že jeho krajina nerobí dosť proti prenasledovaniu kresťanov a vyhlásil, že ústava Nigérie zaručuje ochranu všetkých vyznaní. Nigérijskí ozbrojenci podľa úradov útočia tak na kresťanov, ako aj na moslimov. „Teroristické násilie v akejkoľvek forme, či už namierené proti kresťanom, moslimom, či inej skupine, zostáva hrozbou pre nigérijské hodnoty a medzinárodný mier a bezpečnosť,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.

Podľa Reuters Američania vykonávali už od konca novembra nad oblasťou prieskumné lety. Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že so Spojenými štátmi na operácii spolupracujú miestne bezpečnostné zložky. „To viedlo k väčšej presnosti zásahov teroristických cieľov v Nigérii za pomoci vzdušných úderov na severozápade,“ citoval Reuters vyjadrenie nigérijskej diplomacie.

Americký minister obrany Pete Hegseth nigérijskej strane za spoluprácu poďakoval. „Ďalšia bude nasledovať,“ napísal na sieti X v narážke na možné pokračovanie úderov.

V Nigérii pôsobia okrem iného džihádistické organizácie Boko Haram a Islamský štát v Západnej Afrike. Podľa analytika osloveného agentúrou AP by však údery v štáte Sokoto mohli byť namierené skôr proti menej známej skupine Lakurawa, ktorá sa od vlaňajška stala v tejto oblasti významnou hrozbou najmä pre obyvateľov odľahlých dedín.

„Lakurawa je skupinou, ktorá v súčasnosti kontroluje oblasti v Nigérii, v štáte Sokoto a ďalších štátoch ako je Kebbi,“ povedal AP Malik Samuel, bezpečnostný analytik organizácie Good Governance Africa. Skupina podľa neho ťaží z neprítomnosti či slabosti bezpečnostných zložiek v tomto regióne a jej členovia často majú svoje útočiská v miestnych lesoch.

