ONLINE: Kim chystá viac granátov a rakiet, budú aj pre Putina? Ukrajinské drony udreli na Volgograd

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 402 dní
7:55 Ruská protivzdušná obrana počas noci na piatok zachytila a zničila 77 ukrajinských dronov. Na sieti Telegram to napísalo ruské ministerstvo obrany, ktoré sa o možných škodách či obetiach nezmieňuje. Ukrajinské letectvo zatiaľ bilanciu nočných ruských bezpilotných úderov nezverejnilo, na Telegrame ale vydalo sériu varovaní pred dronmi, okrem iného v Kyjevskej, Černihivskej či Rivnenskej oblasti a tiež o pohybe skupiny dronov k Odese cez Čierne more.
Agentúra Unian uviedla, že ukrajinské drony zaútočili v noci na Volgograd a spôsobili požiar v miestnej ropnej rafinérii. Podľa miestnych bolo v meste počuť najmenej 20 výbuchov, po ktorých nasledoval požiar v blízkosti rafinérie, ktorá je jednou z najväčších v Rusku. Podľa miestnych obyvateľov bolo väčšinu výbuchov počuť v mestskej štvrti Krasnoarmejsky a na oblohe boli viditeľné jasné záblesky. Drony lietali nízko.
Väčšina ukrajinských dronov podľa ruského ministerstva obrany mierila na Volgogradskú a Rostovskú oblasť, kde obrana zachytila 34, respektíve 23 bezpilotných strojov. Ruské sily tiež zlikvidovali päť dronov nad okupovaným ukrajinským polostrovom Krym, tri nad Moskovskou oblasťou, tri nad Čiernym morom a jeden nad Azovským morom.
7:00 Líder KĽDR zdôraznil, že zvýšenie ich výroby je kľúčové „pre posilnenie vojenskej odstrašujúcej sily“ krajiny. Upozornila na to agentúra Jonhap s odvolaním sa na severokórejskú agentúru KCNA.
„Aby sme uspokojili budúce požiadavky raketových a delostreleckých síl Kórejskej ľudovej armády, je potrebné neustále zvyšovať úroveň modernizácie zbrojárskeho priemyslu zakladaním nových zbrojoviek podľa plánu,“ uviedol Kim.
„Najmä sektor výroby rakiet a granátov má mimoriadny význam pre posilnenie našej vojenskej odstrašujúcej sily,“ dodal líder KĽDR.
Kim nové plány oznámil počas návštev podnikov, ktoré sú pre zbrojársky priemysel krajiny kľúčové. Podľa KCNA severokórejský vodca potvrdil, že plány na výstavbu nových zbrojoviek budú schválené na nadchádzajúcom zjazde jeho Strany práce, ktorý je naplánovaný na začiatok budúceho roka, uvádza Jonhap.
Líder KĽDR dlhodobo vyzýval na rozšírenie výroby rakiet a granátov. Podľa agentúry Jonhap to vyvolalo špekulácie, že tento krok súvisí s vývozom severokórejských zbraní do Ruska.
Kim patrí k hlavným spojencom ruského vodcu Vladimira Putina, na ktorého rozkaz Rusko napadlo Ukrajinu. Obaja lídri vlani podpísali dohodu o strategickom partnerstve a zhodli sa na posilnení vojenskej spolupráce. KĽDR podľa juhokórejských zdrojov poskytla Moskve zbrane a muníciu za takmer desať miliárd dolárov, na oplátku získava technologickú pomoc. Pchjongjang vlani vyslal okolo 13 000 vojakov do Kurskej oblasti. Podľa odhadov boli tisíce Kórejčanov zabitých či zranených v bojoch.
Severokórejský vodca Kim Čong-un sa zúčastnil testu novej rakety. Uviedli to severokórejské štátne médiá, napísali agentúry AFP a Reuters. Kim v stredu navštívil aj doky, kde KĽDR podľa štátnych médií stavia svoju jadrovú ponorku.
Severokórejská agentúra KCNA uviedla, že Kim sa v stredu zúčastnil na teste novej protivzdušnej rakety. Pri teste, ktorý sa uskutočnil pod Kimovým dohľadom, raketa zničila fiktívny cieľ vo vzdialenosti 200 kilometrov, uviedla agentúra.
Severokórejský vodca podľa agentúry navštívil tiež doky, kde KĽDR stavia svoju prvú ponorku s jadrovým pohonom, ktorá by mala byť schopná odpaľovať medzikontinentálne rakety. Kim pri návšteve kritizoval zámer Južnej Kórey postaviť ponorky s jadrovým pohonom s pomocou Spojených štátov. Kim to označil za hrozbu, na ktorú je nutné odpovedať. Podľa severokórejského vodcu je bezpečnostná situácia negatívna a budovanie jadrových schopností námorníctva považuje za naliehavú úlohu.
V októbri americký prezident Donald Trump vyjadril svoj súhlas, aby Južná Kórea a USA spolupracovali na vývoji a výrobe novej ponorky s jadrovým pohonom. Rozhodnutie podľa agentúry AFP vyvolalo ostrú kritiku KĽDR, ktorá to označila za nebezpečný pokus o konfrontáciu.