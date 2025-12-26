Pravda Správy Svet Odesa dostáva ťažké údery, zasiahli aj loď plávajúcu pod slovenskou vlajkou. Zelenskyj triafa tankery, Putin prístavy

Odesa dostáva ťažké údery, zasiahli aj loď plávajúcu pod slovenskou vlajkou. Zelenskyj triafa tankery, Putin prístavy

Ruské útoky na prístav Odesa v poslednom období zosilneli. Putin pohrozil, že Ukrajinu odreže od Čierneho mora. Má to byť odplata za ukrajinské útoky na tankery tzv. ruskej tieňovej flotily.

26.12.2025 08:59
vojna na Ukrajine, Odesa Foto: ,
Na fotografii, ktorú poskytli ukrajinské záchranné služby v utorok 23. decembra 2025, záchranári hasia požiar plavidla po ruskom útoku na prístav v Odeskej oblasti na Ukrajine.
debata (93)

Nočné ruské údery na prístavy v juhoukrajinskej Odeskej oblasti poškodili lode plaviace pod vlajkou Slovenska a Palau. Na sieti Telegramu to dnes bez spresnenia škôd napísal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Uviedol tiež, že podobné útoky na susednú Mykolajivskú oblasť poničili plavidlo pod vlajkou Libérie. Poznamenal, že záchranári hasia požiare na miestach útokov.

„Prístavy v Odeskej oblasti čelili počas celej noci nepriateľským útokom,“ napísal Kuleba. Údery dronov podľa neho poničili popri lodiach pod vlajkami Slovenska a Palau tiež sklady.

Ukrajinský vicepremiér rovnako bez podrobností informoval o ruských úderoch na terminál v Mykolajivskej oblasti, kde utrpela škody loď pod vlajkou Libérie. „Nikto, našťastie, nebol zranený,“ poznamenal.

Rusko v Odeskej oblasti útočí na prístavy dôležité pre ukrajinský export, na energetickú aj dopravnú infraštruktúru. Tieto údery v posledných týždňoch zosilneli. Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii už takmer štyri roky. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno pohrozil, že Ukrajinu odreže od Čierneho mora v odplate za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvanej ruskej tieňovej flotily, čo šéf Kremľa označil za pirátstvo. Predaj ropy je pre Moskvu dôležitým zdrojom príjmov, z ktorých môže financovať vojnu proti Ukrajine.

Noc pri Odese. Ukrajinci likvidujú ruské drony
Video
Archívne video z júna 2025. / Zdroj: @Defense of Ukraine

Počas uplynulých dvoch týždňov Rusko zameralo svoju vojenskú silu na údery proti Odese, najväčšiemu ukrajinskému prístavu. Mesto bolo vystavené útokom dronov a raketovým útokom, čo je najťažšie ostreľovanie za takmer štyri roky vojny. Ukrajinci sú už niekoľko dní bez elektriny. Väčšinou im tiež chýba kúrenie a voda, informuje The New York Times. Článok, z ktorého citovala ukrajinská agentúra Unian, rozpráva okrem iného aj príbeh 64-ročnej Tatjany Rybakovej, ktorá nemôže chodiť a nemôže sa dostať do útulku. Sociálny pracovník jej preto nosí vodu na siedme poschodie.

"Psychologicky to už nikto nezvláda. Moja nervová sústava je úplne zničená. Ešte včera v noci, keď zhasli svetlá a začalo sa ostreľovanie, zavýjali sirény – bolo to desivo hlasné. Ale ešte desivejšia bola tlaková vlna. Triasli sa mi dvere a okná a ja som tam ležala, neschopná nikam utiecť, pretože som nemala kam ísť,“ povedala podľa The New York Times, keď sa posadila v posteli počas návštevy sociálnych pracovníkov.

Facebook X.com 93 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Odesa #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"