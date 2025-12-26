Odesa dostáva ťažké údery, zasiahli aj loď plávajúcu pod slovenskou vlajkou. Zelenskyj triafa tankery, Putin prístavy

Nočné ruské údery na prístavy v juhoukrajinskej Odeskej oblasti poškodili lode plaviace pod vlajkou Slovenska a Palau. Na sieti Telegramu to dnes bez spresnenia škôd napísal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Uviedol tiež, že podobné útoky na susednú Mykolajivskú oblasť poničili plavidlo pod vlajkou Libérie. Poznamenal, že záchranári hasia požiare na miestach útokov.
„Prístavy v Odeskej oblasti čelili počas celej noci nepriateľským útokom,“ napísal Kuleba. Údery dronov podľa neho poničili popri lodiach pod vlajkami Slovenska a Palau tiež sklady.
Ukrajinský vicepremiér rovnako bez podrobností informoval o ruských úderoch na terminál v Mykolajivskej oblasti, kde utrpela škody loď pod vlajkou Libérie. „Nikto, našťastie, nebol zranený,“ poznamenal.
Rusko v Odeskej oblasti útočí na prístavy dôležité pre ukrajinský export, na energetickú aj dopravnú infraštruktúru. Tieto údery v posledných týždňoch zosilneli. Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii už takmer štyri roky. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno pohrozil, že Ukrajinu odreže od Čierneho mora v odplate za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvanej ruskej tieňovej flotily, čo šéf Kremľa označil za pirátstvo. Predaj ropy je pre Moskvu dôležitým zdrojom príjmov, z ktorých môže financovať vojnu proti Ukrajine.
Počas uplynulých dvoch týždňov Rusko zameralo svoju vojenskú silu na údery proti Odese, najväčšiemu ukrajinskému prístavu. Mesto bolo vystavené útokom dronov a raketovým útokom, čo je najťažšie ostreľovanie za takmer štyri roky vojny. Ukrajinci sú už niekoľko dní bez elektriny. Väčšinou im tiež chýba kúrenie a voda, informuje The New York Times. Článok, z ktorého citovala ukrajinská agentúra Unian, rozpráva okrem iného aj príbeh 64-ročnej Tatjany Rybakovej, ktorá nemôže chodiť a nemôže sa dostať do útulku. Sociálny pracovník jej preto nosí vodu na siedme poschodie.
"Psychologicky to už nikto nezvláda. Moja nervová sústava je úplne zničená. Ešte včera v noci, keď zhasli svetlá a začalo sa ostreľovanie, zavýjali sirény – bolo to desivo hlasné. Ale ešte desivejšia bola tlaková vlna. Triasli sa mi dvere a okná a ja som tam ležala, neschopná nikam utiecť, pretože som nemala kam ísť,“ povedala podľa The New York Times, keď sa posadila v posteli počas návštevy sociálnych pracovníkov.