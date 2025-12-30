Pravda vo svete: Firmy už presúvajú výrobu do USA. Európa prehráva kvôli drahým energiám, hovorí Radek Špicar

Kým USA a Čína masívne podporujú svoj priemysel, Európa sa topí v reguláciách, drahých energiách a nejednotnosti. Viceprezident Zväzu priemyslu a dopravy ČR Radek Špicar upozorňuje, že bez rýchlych zmien hrozí útlm výroby, strata investícií aj pracovných miest – najmä v automobilových ekonomikách, akými sú Slovensko a Česko. Zároveň však tvrdí, že Európa má stále šancu tento vývoj zvrátiť – ak začne konať rýchlejšie a pragmatickejšie.
Čo sa v rozhovore dozviete
- prečo sa Európa ocitla medzi tlakom USA a Číny a dlho si túto neutrálnu pozíciu neudrží
- či sa podpisuje na európskom priemysle viac Bidenov zákon IRA alebo Trumpova colná politika
- ako americký zákon o znižovaní inflácie (IRA) vysáva investície z Európy
- prečo sú vysoké ceny energií pre slovenský a český priemysel kľúčovým problémom
- v čom má Čína obrovský náskok – od štátnych dotácií až po umelú inteligenciu a robotizované „dark factories“
- či sú clá na čínske elektromobily nutnou obranou alebo len dočasnou záplatou
- aké riziká hrozia automobilkám na Slovensku a v Česku a či je ešte šanca ich odvrátiť
- prečo bol prechod na elektromobilitu v EÚ nastavený príliš rýchlo
- čo Európe chýba, aby boli elektromobily dostupné a atraktívne pre zákazníkov
- ako Čína včas ovládla kľúčové suroviny na výrobu batérií a Európa zaspala
- ako môže vyzerať európsky automobilový priemysel o desať rokov
- akú jedinú radu by Radek Špicar dal Európskej komisii, aby zachránila priemysel
Ak by ste mohli dať Európskej komisii jednu radu, ktorá by zachránila tento priemysel, čo by to bolo?
Radek Špicar: Tá rada je veľmi jednoduchá. Prečítajte si správu Maria Draghiho a Enrica Lettu a úplne ju implementujte. Potom zachránite európsky priemysel, nielen európsky automobilový priemysel, ale celý európsky priemysel a s tým i celú európsku ekonomiku.
Mario Draghi a Enrico Letta pripravili pre EÚ strategické správy o budúcnosti európskej ekonomiky. Upozorňujú v nich na slabú konkurencieschopnosť Európy, vysoké ceny energií, prebyrokratizáciu a chýbajúci jednotný kapitálový trh – a práve na to Radek Špicar v rozhovore upozorňuje. Radia Európskej komisii znížiť regulácie, podporiť investície, zjednotiť kapitálový trh a vytvoriť podmienky, v ktorých dokáže európsky priemysel konkurovať USA a Číne.