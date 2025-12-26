Brutálny útok v Izraeli: Palestínčan vrazil autom do davu a pobodal mladú ženu. Minister obrany nariadil vojenský zásah

Útočník najprv vošiel autom do skupiny ľudí v meste Bejt Šean, kde zrazil 68-ročného muža, a potom na inom mieste pobodal mladú ženu. Záchranári oboch vyhlásili za mŕtvych. Zranení boli aj ďalší dvaja ľudia. Polícia označila nájazd autom podľa Reuters za teroristický útok.
Palestínčan, ktorého postrelil bezpečnostný pracovník, bol hospitalizovaný. Izraelský minister obrany Jisrael Kac následne podľa Reuters nariadil armáde, aby v meste Kabátíja na okupovanom Západnom brehu, odkiaľ podľa neho útočník pochádzal, „zasiahla silou“ a zabránila tak ďalším útokom. Armáda potvrdila, že sa v tejto oblasti už pripravuje na vojenskú operáciu.
Izraelský prezident Jicchak Herzog podľa AP uviedol, že ho šokovalo „hrôzostrašné zabíjanie“ a že Izrael posilní bezpečnostné opatrenia v okolí Západného brehu.
Izrael obsadil Západný breh Jordánu spolu s východným Jeruzalemom a Pásmom Gazy počas šesťdňovej vojny v roku 1967. Podľa skorších návrhov z mierových rokovaní, ktoré sú od roku 2014 na mŕtvom bode, mal Západný breh a Pásmo Gazy tvoriť súčasť budúceho palestínskeho štátu. Na Západnom brehu dnes žijú takmer tri milióny Palestínčanov a približne pol milióna Židov.
Situácia na Západnom brehu sa zhoršila po nástupe poslednej Netanjahuovej vlády v decembri 2022, v ktorej sú aj krajne pravicoví ministri otvorene hovoriaci o anexii tohto územia. Razie izraelskej armády a násilnosti židovských radikálnych osadníkov na Západnom brehu výrazne zosilneli po 7. októbri 2023, keď palestínske teroristické hnutie Hamás z Pásma Gazy napadlo Izrael, ktorý v odvete spustil rozsiahlu vojenskú operáciu v Gaze.