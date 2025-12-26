Babiš telefonoval s Trumpom, hovorili o migrácii, vojne či Európe

Babiš uviedol, že rozhovor sa pripravoval niekoľko dní, no do poslednej chvíle neveril, že sa uskutoční. „Pre nás pre ČR je to dobrá správa, že na druhý sviatok vianočný americký prezident zavolá práve k nám,“ povedal. Trump pred týždňom na svojej sociálnej sieti Truth Social gratuloval Babišovi k nedávnemu vymenovaniu za premiéra.
Debata sa podľa Babiša točila okolo vojny, migrácie, Európy či Visegrádskej skupiny (V4 – ČR, Slovensko, Poľsko, Maďarsko). Návrh programového vyhlásenia Babišovej vlády označuje za dôležitú prioritu zahraničnej politiky obnovu a posilnenie vzťahov vo V4. Spolupráca má byť založená na vzájomnom rešpekte, spoločných záujmoch a efektívnej regionálnej spolupráci.
Trump minulý týždeň v gratulácii Babišovi vyjadril presvedčenie, že spoločne dosiahnu úspech okrem iného v obrane, energetike či migrácii podobne ako v čase, keď sa prekrývala ich predošlé funkčné obdobie. „Je skvelé vidieť Andreja Babiša opäť menovaného premiérom ČR,“ napísal Trump, ktorý bol prvýkrát prezidentom USA od januára 2017 do januára 2021 a do Bieleho domu sa vrátil tento rok v januári. Babiš bol premiérom v rokoch 2017 až 2021.
V marci 2019 Trump prijal Babiša v Bielom dome. Aj na túto návštevu podľa Babiša prišla reč. Český premiér minulý týždeň povedal, že je za Trumpovu gratuláciu k opätovnému vymenovaniu rád. Ďalšie vzájomné stretnutie ale podľa neho teraz aktuálne nie je témou. Za dôležitejšie označil, aby európski lídri s americkou hlavou štátu našli cestu ku koncu vojny na Ukrajine.
Babiš v dnešnom videu tiež povedal, že v sobotu odchádza na lyže. „Budem sa pripravovať na budúci rok, bude to veľká jazda,“ uviedol. Kabinet by sa nabudúce zísť v pondelok 5. januára, keď by mal definitívne okrem iného schvaľovať svoje programové vyhlásenie.