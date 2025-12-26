Trump o plánoch Zelenského: Nemá nič, kým to neodsúhlasím. Chce hovoriť aj s Putinom

V rozhovore so serverom Politico ale tiež povedal, že očakáva dobrú schôdzku s ukrajinskou hlavou štátu. Chce čoskoro rokovať aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Zelenskyj v piatok oznámil, že sa s Trumpom chce stretnúť v nedeľu, aby s ním prerokoval doteraz nevyriešené otázky mierového plánu.
„Nemá nič, kým to neodsúhlasím,“ povedal k tomu Trump. „Tak uvidíme, čo má,“ poznamenal tiež, čím sa podľa servera postavil do úlohy konečného arbitra akejkoľvek mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom.
S ukrajinskými zástupcami o mierovej dohode v uplynulých týždňoch opakovane rokovali Trumpov splnomocnenec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Na základe toho vznikol nový 20-bodový mierový plán, ktorý predpokladá okrem iného zmrazenie frontu na súčasných líniách a vytvorenie demilitarizovaných zón.
Aj keď sa Trump podľa Politika k najnovšej iniciatíve vyjadril vlažne, očakáva dobrú schôdzku. „Myslím, že to s ním pôjde dobre. Myslím si, že to pôjde dobre s Putinom,“ poznamenal ďalej.Čítajte viac ONLINE: Zelenskyj mieri za Trumpom s takmer hotovým plánom. Moskva to označila za snahu zmariť rokovania