Zelenskyj obvinil Minsk, že Rusom pomáha anténami na civilných budovách. Je to riskantné pre Bielorusko, pohrozil

Ruské sily využívajú na útoky na Ukrajinu zariadenia umiestnené aj na obytných budovách v Bielorusku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po piatkovom zasadnutí vojenského velenia krajiny. Informovali o tom agentúra DPA a RBC-Ukraine.

26.12.2025 23:35
Návštevníci si počas Medzinárodnej konferencie o rozšírení sankcií voči Rusku v Kyjeve na Ukrajine v piatok 27. júna 2025 prezerajú poškodený dron Šáhid iránskej výroby.
Tieto zariadenia podľa slov ukrajinského lídra na platforme Telegram pomáhajú navádzať drony typu Šáhid na ich ciele na Ukrajine. Dodal, že novou taktikou sa Moskva snaží obísť obranné línie Ukrajiny, čo však predstavuje výrazné riziko pre Bielorusko.

„Je to riskantné pre Bielorusko,“ napísal. „Je škoda, že sa Bielorusko vzdáva svojej suverenity v prospech agresívnych ambícií Ruska,“ doplnil.

Antény a iné navádzacie systémy, ktoré pomáhajú navigovať drony Šáhid na ciele na západnej Ukrajine, sú teraz umiestnené na strechách päťposchodových civilných bytových domov, ozrejmil Zelenskyj s odvolaním sa na ukrajinské spravodajské služby.

„Je to absolútne pohŕdanie ľudským životom, Minsk by mal prestať hrať tieto hry,“ zdôraznil. Povedal, že ukrajinská protivzdušná obrana dostala pokyn prispôsobiť svoju stratégiu.

Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Bielorusko poskytlo svoje územie ako odrazový mostík pre nakoniec neúspešný postup na Kyjev.

