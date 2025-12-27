Thajsko a Kambodža podpísali novú dohodu o prímerí

Zástupcovia oboch krajín sa dohodli na okamžitom prímerí, ktoré začne platiť napoludnie miestneho času (6:00 SEČ). Súhlasili aj s tým, že civilisti žijúci v blízkosti hraníc, kde vojaci oboch krajín bojujú, sa môžu vrátiť domov. Thajsko sa tiež zaviazalo vrátiť 18 kambodžských vojakov, ak do 72 hodín nebude pokoj zbraní narušený.
Obe znesvárené krajiny podpísali prímerie na konci októbra v malajzijskej metropole Kuala Lumpuru, čomu sa prizeral americký prezident Donald Trump. Ten na obe krajiny vyvíjal ekonomický nátlak, aby ukončili cezhraničný spor, ktorý vypukol na konci mája, keď po prestrelke s Thajcami zahynul kambodžský vojak.
Boje sa opäť naplno rozhoreli 12. decembra; odvtedy zahynulo na oboch stranách najmenej 47 ľudí, píše AFP. Svoje domovy muselo opustiť približne pol milióna ľudí na kambodžskej strane a zhruba 400 000 v Thajsku.
Thajsko a Kambodža sa už viac ako 100 rokov snažia získať kontrolu nad riadne nevymedzenými oblasťami pozdĺž 820 kilometrov dlhej spoločnej pozemnej hranice. Tú stanovilo v roku 1907 Francúzsko. Kambodža bola vtedy jeho kolóniou. Krajiny sa sporia o územie hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. storočia, ktoré si Thajsko nárokuje preto, že kontroluje hlavné prístupové cesty k objektu.