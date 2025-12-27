Africká únia a Spojené štáty odmietli uznanie Somalilandu ako suverénneho štátu, zatiaľ to spravil len Izrael

Vo vyhlásení, ktoré vydal jej predseda Mahmúd Alí Júsuf, AÚ vyzvala na rešpektovanie afrických hraníc. „Akýkoľvek pokus o narušenie jednoty, suverenity a územnej celistvosti Somálska môže viesť k vytvoreniu nebezpečného precedensu s ďalekosiahlymi dôsledkami pre mier a stabilitu na celom kontinente,“ uviedol.
Júsuf dodal, že „rozhodne odmieta akúkoľvek iniciatívu alebo akciu zameranú na uznanie Somalilandu ako nezávislého subjektu“ a vyhlásil, že oblasť „naďalej zostáva neoddeliteľnou súčasťou Somálskej federatívnej republiky“.
Somálske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení varovalo, že toto rozhodnutie je „úmyselným útokom“ na suverenitu regiónu.
Izraelské rozhodnutie odsúdilo aj niekoľko ďalších krajín vrátane Egypta, Turecka a Džibutska.
V rozhovore pre denník New York Post zverejnenom v piatok, americký prezident tiež uviedol, že je proti uznaniu Somalilandu, hoci je izraelský premiér Benjamin Netanjahu jeho blízkym spojencom.
„Nie,“ odpovedal Trump na otázku denníka o tom, či Spojené štáty uznajú Somaliland. „Vie vôbec niekto, čo je Somaliland?“ dodal.
Spoločnú deklaráciu podpísali Netanjahu, izraelský minister zahraničia Gideon Saar a somalilandský prezident Abdirahman Mohamed Abdalláh. Saar na sociálnej sieti X napísal, že v oboch krajinách budú otvorené ambasády a vymenovaní veľvyslanci.
Somaliland jednostranne vyhlásil nezávislosť od Somálska v roku 1991 a dosiaľ jeho štátnosť neuznal žiaden člen Organizácie Spojených národov (OSN). Svoje úrady tu však majú napríklad Spojené kráľovstvo, Etiópia, Turecko, Spojené arabské emiráty, Dánsko, Keňa či Taiwan.