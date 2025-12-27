ONLINE: Masívny útok na Kyjev. Zelenskyj chce mať Trumpa na Ukrajine, aby vysvetlil svoj mierový plán, na referendum o území žiada 60 dní prímeria

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 403 dní
8:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred nedeľňajším stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovoril s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a ďalšími lídrami o krokoch v mierových rokovaniach vo vojne na Ukrajine. Trump a Zelenskyj by mali v sobotu absolvovať aj spoločný telefonát so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a ďalšími európskymi predstaviteľmi, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Koordinujeme naše pozície a všetci v Európe musia byť zajedno pri obrane nášho európskeho spôsobu života, nezávislosti našich štátov a mieru v Európe,“ uviedol Zelenskyj po piatkovom telefonáte s nemeckým kancelárom.
Merz na sociálnej sieti X zdôraznil, že Nemecko stojí na strane Ukrajiny. „Stojíme pri vás neochvejne. Silný a koordinovaný európsky prístup zostáva kľúčový pre mier, slobodu a bezpečnosť,“ napísal. Ukrajinský líder okrem Merza hovoril aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, britským premiérom Keirom Starmerom či s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.Čítajte viac Trump o plánoch Zelenského: Nemá nič, kým to neodsúhlasím. Chce hovoriť aj s Putinom
Trump a Zelenskyj sa majú stretnúť v nedeľu na Floride. Bilaterálne rokovanie je naplánované na 15.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Zatiaľ nie je jasné, či sú neskôr v pláne aj priame rozhovory s Ruskom.
7:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dúfa, že sa s prezidentom USA Donaldom Trumpom dohodne na rámcoch pre ukončenie vojny, keď sa v nedeľu stretnú, uviedol v rozhovore pre portál Axios. Zelenskyj tiež uviedol, že je ochotný predložiť tento plán na referendum, ak Rusko bude súhlasiť s prímerím v trvaní najmenej 60 dní.
Zelenskyj podľa Axiosu zdôraznil, že sa síce dosiahol veľký pokrok, ale Trumpov plán stále vyžaduje bolestivé územné ústupky od Ukrajiny na východe. Zelenskyj stále dúfa, že tieto podmienky sa ešte zlepšia, ale povedal, že bude musieť získať súhlas ukrajinského ľudu, ak sa Ukrajine nepodarí dosiahnuť „silnú“ pozíciu v otázke územia.
Americká strana považuje za významný krok vpred to, že Zelenskyj je ochotný usporiadať referendum a už nevylučuje územné ústupky.
Zelenskyj porovnal takéto hlasovanie s referendom o Brexite vo Veľkej Británii – kde sa viedla intenzívna kampaň pri debate o tejto veľmi zložitej otázke – s tým rozdielom, že by sa to na Ukrajine dialo v oveľa kratšom časovom rámci a v krajine zničenej vojnou. Zelenskyj potvrdil, že Trumpovi vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner sú pripravení navštíviť Ukrajinu, aby vysvetlili výhody dohody. Naznačil, že by snáď mal prísť aj samotný Trump, aby túto vec obhájil. Zelenskyj však povedal, že ak by sa táto kampaň odohrávala za pokračujúcich ruských útokov, dopadne to zle. Napriek všetkým rečiam o bezpečnostných zárukách a ekonomických výhodách „ľudia uvidia rakety“.
Usporiadanie referenda má podľa Zelenského veľké politické, logistické a bezpečnostné komplikácie. Preto si myslí, že 60-dňové prímerie na zabezpečenie a uskutočnenie hlasovania „je minimum“. Vysoký predstaviteľ USA pre agentúru Axios povedal, že Rusi chápu potrebu prímeria, ak Zelenskyj vyhlási referendum, ale chcú kratší časový harmonogram. Zelenskyj tiež Axiosu povedal, že mu zatiaľ nie je jasné, či je Rusko pripravené vôbec súhlasiť s Trumpovým plánom. „Mám nejaké spravodajské informácie… ale som v momente, keď chcem veriť iba slovám lídrov,“ uviedol.
7:40 Séria silných výbuchov sa v sobotu v skorých ranných hodinách ozvala v ukrajinskom Kyjeve, informovali agentúra Reuters a AFP s odvolaním sa na miestne úrady. V meste bola aktivovaná protivzdušná obrana. Úrady varovali pred ruskými raketami a dronmi aj mimo ukrajinskej metropoly.
„Výbuchy v hlavnom meste. Protivzdušná obrana aktivovaná. Zostaňte v úkrytoch,“ vyzval na sieti Telegram obyvateľov mesta starosta Vitalij Kličko. Podobne informoval na Telegrame o útoku aj šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko.
Výbuchy sa začali podľa novinára AFP ozývať okolo 1:30 miestneho času (0:30 SEČ), ďalšia séria nasledovala o pol hodiny neskôr. O takmer tri hodiny neskôr bola podľa AFP znovu aktivovaná protivzdušná obrana Kyjeva kvôli dronu, ktorý sa priblížil k mestu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v sobotu odletieť na Floridu kvôli nedeľňajšej schôdzke so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, ktorá sa podľa agentúry DPA uskutoční o 15.00 h (21.00 h SEČ). Zelenskyj s ním chce prerokovať doposiaľ nevyriešené otázky mierového plánu.
Ruskej agresii Ukrajina čelí už takmer štyri roky. Trump v minuloročnej predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu po návrate do Bieleho domu ukončí do 24 hodín. Napriek opakovaným telefonátom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a augustovému osobnému stretnutiu oboch prezidentov na Aljaške sa mu to ale doteraz nepodarilo. Za posledný mesiac sa však vystupňovalo diplomatické úsilie po tom, ako Spojené štáty predstavili pôvodný návrh mierového plánu, kritikmi označovaný za nápadne proruský. Zelenskyj tento týždeň predložil prepracovanú verziu, ktorá predpokladá okrem iného zmrazenie frontu na súčasných líniách a vytvorenie demilitarizovaných zón.
Rusko v súčasnosti okupuje 19 percent ukrajinského územia a darí sa mu pomaly postupovať od východu a juhu do stredu krajiny. Každý týždeň oznámi dobytie niekoľkých nových ukrajinských dedín. V piatok Moskva oznámila dobytie dediny Kosivceve v juhovýchodnej Záporožskej oblasti, píše Reuters.