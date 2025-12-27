Pravda Správy Svet V pražskom hosteli vypukol požiar, evakuovalo sa 60 osôb

Hasiči zasahovali pri požiari v noci na sobotu v hosteli v pražskej štvrti Bubenč. Horieť začal matrac v jednej z izieb, záchranári ošetrovali jednu zranenú osobu. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.

Požiar vypukol krátko po polnoci na ulici Národnej obrany a pražskí hasiči zaznamenali viacero hlásení incidentu. „Na miesto vyrazili jednotky hasičov zo štyroch staníc. Išlo o požiar matraca v jednej z hotelových izieb, bol uhasený jedným vodným prúdom,“ ozrejmil hovorca hasičov Miroslav Řezáč.

Pre zapojenie veľkého množstva techniky záchranných zložiek bolo potrebné ulicu uzavrieť. Pri zásahu pomáhali policajti aj strážnici. Na miesto boli vyslaní záchranári, inšpektor aj veľkokapacitné špeciálne vozidlo Atego. Hasiči privolali aj evakuačný autobus, ktorý napokon zasahovať nemusel, a vďaka rýchlemu postupu záchranárov sa mohli osoby následne vrátiť do budovy.

„Celkovo sa evakuovalo 60 osôb, ktoré sa po odvetraní objektu mohli vrátiť späť. Jedna osoba potrebovala zdravotnú starostlivosť záchranárov,“ doplnil hovorca.

Príčinu požiaru a rozsah škôd aktuálne zisťujú vyšetrovatelia.

V Bratislave horel autobus MHD. Plamene narobili obrovskú škodu
Video
Na bratislavskej Saratovskej ulici smerom do Devínskej Novej Vsi horel v piatok autobus mestskej hromadnej dopravy (MHD). Požiar si nevyžiadal zranených. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. K požiaru vozidla došlo na zastávke Alexyho, horel autobus linky 83. „Vodič sa požiar ihneď po spozorovaní snažil uhasiť hasiacim prístrojom,“ uviedol pre TASR hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár s tým, že požiar neskôr uhasili hasiči.&nbsp;Príčiny požiaru autobusu sú v štádiu vyšetrovania, na mieste udalosti bol aj zisťovateľ príčin požiaru. „Výšku hmotnej škody vyčísľujeme. Udalosť sa zaobišla bez zranení,“ doplnil Vozár. / Zdroj: mReportér, Martin Špaček
