Lavína zabila na severe Grécka štyroch horolezcov

Lavína na severe Grécka zabila štyroch horolezcov, ktorí boli nezvestní od štvrtka. O náleze ich tiel informujú dnes informujú grécke médiá. Záchrannú akciu komplikovali zlé počasie na mieste a ťažko prístupný terén.

27.12.2025 12:52
Štvorica turistov sa vo štvrtok ráno vydala na horu Korakas, ktorá sa nachádza v pohorí Vardusia na severe Grécka. Vo štvrtok popoludní však s horolezcami stratili kontakt ich priatelia, ktorí sa na výstup nevydali. Tí potom zalarmovali úrady.

Záchranári spustili náročnú pátraciu akciu, ktorá skončila nálezom štyroch tiel pod lavínou. Podľa záchranárov všetko nasvedčuje tomu, že skupina, ktorú tvorili traja muži a jedna žena, nemala vôbec čas zareagovať na lavínu. Záchranári sa tiež domnievajú, že skupina, ktorú tvorili skúsení horolezci, stratila kvôli nízkej viditeľnosti orientáciu.

