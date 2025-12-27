Lavína zabila na severe Grécka štyroch horolezcov

Štvorica turistov sa vo štvrtok ráno vydala na horu Korakas, ktorá sa nachádza v pohorí Vardusia na severe Grécka. Vo štvrtok popoludní však s horolezcami stratili kontakt ich priatelia, ktorí sa na výstup nevydali. Tí potom zalarmovali úrady.
Záchranári spustili náročnú pátraciu akciu, ktorá skončila nálezom štyroch tiel pod lavínou. Podľa záchranárov všetko nasvedčuje tomu, že skupina, ktorú tvorili traja muži a jedna žena, nemala vôbec čas zareagovať na lavínu. Záchranári sa tiež domnievajú, že skupina, ktorú tvorili skúsení horolezci, stratila kvôli nízkej viditeľnosti orientáciu.