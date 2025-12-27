Pravda Správy Svet Poslanci v podozrení. Ukrajinský protikorupčný úrad tvrdí, že mu bránia v raziách v parlamente

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v sobotu oznámil, že bezpečnostné zložky mu bránia vykonať razie v parlamente.

27.12.2025 13:28
ukrajinský parlament Foto: ,
Ukrajinskí zákonodarcovia v parlamente vo štvrtok 31. júla 2025 vyzývajú na hlasovanie o novom návrhu zákona prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý obnovuje nezávislosť protikorupčných orgánov Ukrajiny.
Zásahy podľa úradu súvisia s novým vyšetrovaním korupcie, do ktorého majú byť zapletení aj niektorí poslanci. TASR sa odvoláva na správy agentúry AFP a denníka Ukrajinska pravda.

