Ropná veľmoc, ktorá nemá benzínu či nafty nazvyš. Rusko predĺžilo zákaz exportu

Zákaz vývozu benzínu a obmedzenia vývozu nafty a lodného paliva predtým platil do konca tohto roka. Nedostatok benzínu tento rok v Rusku viedol k prudkému rastu cien na čerpacích staniciach. V októbri Rusko zaznamenalo, že ceny benzínu v krajine od začiatku roka vzrástli o viac ako desať percent, čiastočne kvôli sérii útokov ukrajinských dronov na ruské rafinérie.
Ruský vicepremiér Alexander Novak vo štvrtok podľa Interfaxu uviedol, že ruský trh s ropnými produktmi je teraz vyvážený. Predtým využívané rezervy podľa neho boli obnovené na úroveň, ktorá je vyššia ako pred rokom. Dodal, že v období zvýšeného dopytu v auguste a septembri bol trh regulovaný „ručne“.Čítajte viac Rusom chýba benzín, zachraňuje ich Lukašenko. Obráťte sa na Putina, po náletoch im poradil Zelenskyj
Ukrajinské sily na začiatku decembra zasiahli a poškodili jednu z najväčších ruských rafinérii v Riazani, ležiacu asi 200 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Jednalo sa o prinajmenšom deviaty útok ukrajinských dronov na rjazanskú rafinériu od začiatku tohto roka. Útok na rafinériu a ďalšie ciele v hĺbke Ruska vysvetľuje Kyjev snahou oslabiť vojenský a ekonomický potenciál Ruska a prinútiť ho k ukončeniu vojny proti Ukrajine začatej v roku 2022.