Ropná veľmoc, ktorá nemá benzínu či nafty nazvyš. Rusko predĺžilo zákaz exportu

Ruská vláda predĺžila dočasný zákaz exportu benzínu do 28. februára budúceho roka pre všetkých vývozcov vrátane výrobcov. Moskva zároveň do konca februára predĺžila zákaz vývozu nafty a námorného paliva. Zákaz sa však nevzťahuje na priamych výrobcov ropných produktov. Informuje o tom ruská štátna agentúra Interfax s odvolaním sa na tlačovú službu vlády.

27.12.2025 13:42
debata

Zákaz vývozu benzínu a obmedzenia vývozu nafty a lodného paliva predtým platil do konca tohto roka. Nedostatok benzínu tento rok v Rusku viedol k prudkému rastu cien na čerpacích staniciach. V októbri Rusko zaznamenalo, že ceny benzínu v krajine od začiatku roka vzrástli o viac ako desať percent, čiastočne kvôli sérii útokov ukrajinských dronov na ruské rafinérie.

Bolestivý zásah: Ukrajinci trafili gigantickú rozvodňu Vladimirskaja
Video
Za najzávažnejší ukrajinský útok posledných dní sa považuje zásah do rozvodne Vladimirskaja, ktorá bola zasiahnutá dvakrát. Ide o kľúčový uzol medzi Sibírou a Moskvou. Čítajte viac...&nbsp; / Zdroj: Telegram / X

Ruský vicepremiér Alexander Novak vo štvrtok podľa Interfaxu uviedol, že ruský trh s ropnými produktmi je teraz vyvážený. Predtým využívané rezervy podľa neho boli obnovené na úroveň, ktorá je vyššia ako pred rokom. Dodal, že v období zvýšeného dopytu v auguste a septembri bol trh regulovaný „ručne“.

Russia Ukraine War Crimea Čítajte viac Rusom chýba benzín, zachraňuje ich Lukašenko. Obráťte sa na Putina, po náletoch im poradil Zelenskyj

Ukrajinské sily na začiatku decembra zasiahli a poškodili jednu z najväčších ruských rafinérii v Riazani, ležiacu asi 200 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Jednalo sa o prinajmenšom deviaty útok ukrajinských dronov na rjazanskú rafinériu od začiatku tohto roka. Útok na rafinériu a ďalšie ciele v hĺbke Ruska vysvetľuje Kyjev snahou oslabiť vojenský a ekonomický potenciál Ruska a prinútiť ho k ukončeniu vojny proti Ukrajine začatej v roku 2022.

Ďalší presný zásah, horia najväčšie ropné centrá Ruska. Ukrajina rozpútala ohnivú sériu útokov
Video
Ukrajinské ozbrojené sily pokračujú v intenzívnej sérii útokov na ruskú energetickú infraštruktúru. V noci zo 14. septembra zaútočili drony na ropnú rafinériu v Kiriši v Leningradskej oblasti, oznámil regionálny gubernátor Alexander Drozdenko. Rafinéria známa ako Kirishinefteorgsintez (KINEF) patrí medzi dve najväčšie v Rusku a ročne spracuje približne 17,7 milióna ton ropy, čo predstavuje 6,4 % celkovej produkcie krajiny. Čítajte viac...&nbsp; / Zdroj: Anton Geraščenko
Viac na túto tému: #Rusko #export #vojna na Ukrajine #ruská ropa
