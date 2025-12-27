Pravda Správy Svet Trumpova hovorkyňa Leavittová je tehotná, skončiť neplánuje. Pauzu zrejme tiež nie

Trumpova hovorkyňa Leavittová je tehotná, skončiť neplánuje. Pauzu zrejme tiež nie

Tlačová hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová na sociálnej sieti Instagram oznámila, že čaká dieťa. Podľa serveru Politico sa stala prvou hovorkyňou amerického prezidenta, ktorá je vo funkcii tehotná.

27.12.2025 14:28
Karoline Leavittová Foto: ,
Karoline Leavittová
debata (1)

S manželom, realitným developerom Nicholasom Ricciom, v máji očakávajú narodenie dcéry. Manželský pár už má syna, ktorý sa narodil vlani v júli. Leavittová, ktorá vtedy pôsobila ako hovorkyňa prezidentskej kampane Donalda Trumpa, sa vrátila do práce tri dni po pôrode v reakcii na pokus o atentát na Trumpa v Pensylvánii.

Atentát na influencera a Trumpovho spojenca Charlieho Kirka (NEVHODNÉ PRE DETI A CITLIVÝCH ĽUDÍ)
Video
Americký konzervatívny politický aktivista a influencer Charlie Kirk, ktorý bol v stredu 10. septembra 2025 postrelený pri svojom vystúpení v kampuse na Utah Valley University, zomrel. Oznámil to americký prezident Donald Trump.

„Najkrajší vianočný darček, aký sme si mohli priať – dievčatko, ktoré sa narodí v máji 2026,“ napísala Leavittová v príspevku. „Moje srdce prekypuje vďačnosťou Bohu za dar materstva, ktoré podľa môjho presvedčenia predstavuje to najbližšie neba na zemi,“ uviedla hovorkyňa. Prezidentovi Trumpovi a personálnej šéfke Bieleho domu Susie Wilesovej poďakovala za ich podporu a za to, že v Bielom dome vytvárajú prostredie priaznivé k rodine.

Biely dom podľa denníka The New York Times uviedol, že Leavittová zostane vo funkcii hovorkyne aj po narodení druhého dieťaťa. Zástupca hovorkyne Bieleho domu Kush Desai podľa denníka neoznámil, či si Leavittová vezme voľno.

Trump sa vyhráža: Európa si musí dávať pozor, pokuta pre Muska je hnusná
Video
Donald Trump komentoval rozhodnutie Európskej komisie uložiť spoločnosti X Elona Muska pokutu vo výške 120 miliónov eur za porušenie povinností o transparentnosti podľa zákona o digitálnych službách. Zdroj: Reuters Čítajte viac... / Zdroj: Reuters

Keď Leavittová v januári nastúpila do funkcie v 27 rokoch, stala sa najmladšou tlačovou hovorkyňou Bieleho domu v histórii.

Leavittová bola počas veľkej časti Trumpovej minuloročnej prezidentskej kampane, v ktorej pôsobila ako hovorkyňa, tehotná. Desiateho júla 2024 porodila syna. O tri dni neskôr, 13. júla, sa útočník pokúsil zastreliť Trumpa na predvolebnom mítingu v Butleri v Pensylvánii. Jeden účastník mítingu zomrel, zatiaľ čo Trump vyviazol s postreleným uchom. Leavittová sa podľa denníka The Washington Post v ten deň vrátila do práce.

Republikánsky kandidát na prezidenta, bývalý...
Republikánsky kandidát na prezidenta, bývalý...
+17Republikánsky kandidát na prezidenta, bývalý...
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Biely dom #Donald Trump #Karoline Leavittová
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"