Trumpova hovorkyňa Leavittová je tehotná, skončiť neplánuje. Pauzu zrejme tiež nie

S manželom, realitným developerom Nicholasom Ricciom, v máji očakávajú narodenie dcéry. Manželský pár už má syna, ktorý sa narodil vlani v júli. Leavittová, ktorá vtedy pôsobila ako hovorkyňa prezidentskej kampane Donalda Trumpa, sa vrátila do práce tri dni po pôrode v reakcii na pokus o atentát na Trumpa v Pensylvánii.
„Najkrajší vianočný darček, aký sme si mohli priať – dievčatko, ktoré sa narodí v máji 2026,“ napísala Leavittová v príspevku. „Moje srdce prekypuje vďačnosťou Bohu za dar materstva, ktoré podľa môjho presvedčenia predstavuje to najbližšie neba na zemi,“ uviedla hovorkyňa. Prezidentovi Trumpovi a personálnej šéfke Bieleho domu Susie Wilesovej poďakovala za ich podporu a za to, že v Bielom dome vytvárajú prostredie priaznivé k rodine.
Biely dom podľa denníka The New York Times uviedol, že Leavittová zostane vo funkcii hovorkyne aj po narodení druhého dieťaťa. Zástupca hovorkyne Bieleho domu Kush Desai podľa denníka neoznámil, či si Leavittová vezme voľno.
Keď Leavittová v januári nastúpila do funkcie v 27 rokoch, stala sa najmladšou tlačovou hovorkyňou Bieleho domu v histórii.
Leavittová bola počas veľkej časti Trumpovej minuloročnej prezidentskej kampane, v ktorej pôsobila ako hovorkyňa, tehotná. Desiateho júla 2024 porodila syna. O tri dni neskôr, 13. júla, sa útočník pokúsil zastreliť Trumpa na predvolebnom mítingu v Butleri v Pensylvánii. Jeden účastník mítingu zomrel, zatiaľ čo Trump vyviazol s postreleným uchom. Leavittová sa podľa denníka The Washington Post v ten deň vrátila do práce.