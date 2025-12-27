Nový korupčný škandál v Kyjeve. Úplatky mali brať poslaneckí kamaráti prezidenta Zelenského

Oficiálne informácie sú zatiaľ veľmi stručné. Príslušné orgány sľúbili, že viac zverejnia neskôr. „Členovia organizovanej skupiny systematicky poberali nezákonné výhody za hlasovanie v parlamente," nateraz prezradil SAP v príspevku na sociálnej sieti Telegram. Mená podozrivých (respektíve obvinených) zákonodarcov ani jeden z protikorupčných orgánov ešte nepublikoval. Napriek tomu je už známe, o kom je reč.
Server Obozrevateľ napísal, že v hľadáčiku NABU a SAP sa ocitli dvaja poslanci vládnucej strany Sluha národa, čiže obaja z politického tábora prezidenta Volodymyra Zelenského. Ich mená sú Jurij Korjavčenkov a Jurij Kiseľ.Čítajte viac Trump o plánoch Zelenského: Nemá nič, kým to neodsúhlasím. Chce hovoriť aj s Putinom
Korjavčenkov, ktorý má 51 rokov, pred vstupom do politiky pôsobil v rovnakej umeleckej branži ako Zelenskyj. Bol herec a zároveň určitý čas vykonával funkciu administratívneho riaditeľa produkčnej spoločnosti Kvartal 95. Spoluzakladateľom tejto firmy v roku 2003 bol Zelenskyj.
V obľúbenom televíznom komediálnom seriáli, ktorý pomohol Zelenskému uspieť v politike, Korjavčenkov stvárnil postavu šéfa protikorupčného úradu. Seriál mal názov Sluha národa, čiže rovnaký ako neskôr politická stranu, ktorú Zelenskyj založil. Korjavčenkov za ňu kandidoval v roku 2019 v parlamentných voľbách, pričom získal dostatočný počet hlasov, aby mohol začať vykonávať poslanecký mandát.
Podobne to platilo aj o Kiseľovi, keď sa prvý raz dostal do parlamentu .O 62-ročnom Kiseľovi je známe, že patrí medzi priateľov Serhija Šerifa, spoluzakladateľa Kvartalu 95, ktorý má blízko k Zelenskému.