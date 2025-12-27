Pravda Správy Svet Nový korupčný škandál v Kyjeve. Úplatky mali brať poslaneckí kamaráti prezidenta Zelenského

Nový korupčný škandál v Kyjeve. Úplatky mali brať poslaneckí kamaráti prezidenta Zelenského

Stali sa zo sluhov národa korumpovaní politici? Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní si posvietili na členov parlamentu. Národný protikorupčný úrad (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) spoločne oznámili, že odhalili organizovanú zločineckú skupinu, v ktorej sa nachádzali aj súčasní poslanci.

27.12.2025 15:35
Russia Ukraine war Foto:
Pohľad do časti rokovacej sály ukrajinského parlamentu. Pri rečníckom pulte je prezident Volodymyr Zelenskyj. Snímka je z jeho vystúpenia v novembri 2024.
debata (45)
Tregub Čítajte viac Ukrajinská protikorupčná aktivistka: Zelenskyj musí byť schopný poslať svojich priateľov za mreže

Oficiálne informácie sú zatiaľ veľmi stručné. Príslušné orgány sľúbili, že viac zverejnia neskôr. „Členovia organizovanej skupiny systematicky poberali nezákonné výhody za hlasovanie v parlamente," nateraz prezradil SAP v príspevku na sociálnej sieti Telegram. Mená podozrivých (respektíve obvinených) zákonodarcov ani jeden z protikorupčných orgánov ešte nepublikoval. Napriek tomu je už známe, o kom je reč.

Server Obozrevateľ napísal, že v hľadáčiku NABU a SAP sa ocitli dvaja poslanci vládnucej strany Sluha národa, čiže obaja z politického tábora prezidenta Volodymyra Zelenského. Ich mená sú Jurij Korjavčenkov a Jurij Kiseľ.

APTOPIX Trump Zelenskyj Čítajte viac Trump o plánoch Zelenského: Nemá nič, kým to neodsúhlasím. Chce hovoriť aj s Putinom

Korjavčenkov, ktorý má 51 rokov, pred vstupom do politiky pôsobil v rovnakej umeleckej branži ako Zelenskyj. Bol herec a zároveň určitý čas vykonával funkciu administratívneho riaditeľa produkčnej spoločnosti Kvartal 95. Spoluzakladateľom tejto firmy v roku 2003 bol Zelenskyj.

V obľúbenom televíznom komediálnom seriáli, ktorý pomohol Zelenskému uspieť v politike, Korjavčenkov stvárnil postavu šéfa protikorupčného úradu. Seriál mal názov Sluha národa, čiže rovnaký ako neskôr politická stranu, ktorú Zelenskyj založil. Korjavčenkov za ňu kandidoval v roku 2019 v parlamentných voľbách, pričom získal dostatočný počet hlasov, aby mohol začať vykonávať poslanecký mandát.

Podobne to platilo aj o Kiseľovi, keď sa prvý raz dostal do parlamentu .O 62-ročnom Kiseľovi je známe, že patrí medzi priateľov Serhija Šerifa, spoluzakladateľa Kvartalu 95, ktorý má blízko k Zelenskému.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 45 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #korupcia #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"