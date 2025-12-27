Pravda Správy Svet Na Ukrajine padol veliteľ ruských partizánov bojujúcich proti Putinovi Denis Kapustin

Na Ukrajine padol veliteľ ruských partizánov bojujúcich proti Putinovi Denis Kapustin

Veliteľ a zakladateľ Ruského dobrovoľníckeho zboru Denis Kapustin, bojujúci na strane Ukrajiny, zahynul v noci na sobotu pri útoku v Záporožskej oblasti. Oznámil to jeho dobrovoľnícky zbor na platforme Telegram. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News a príspevku zboru na Telegrame.

27.12.2025 15:35
Denis Kapustin Foto:
Denis Kapustin
debata (6)

„Dnes večer na záporožskom úseku frontu, počas plnenia bojovej úlohy, hrdinsky zahynul náš veliteľ: Denis ‚White Rex‘ Kapustin. Podľa predbežných informácií išlo o zásah dronu,“ uviedol zbor. Okolnosti incidentu zisťujú, všetky informácie zverejnenia neskôr. „Určite ťa pomstíme, Denis. Tvoj odkaz žije naďalej,“ dodal zbor na Telegrame, kde zverejnil aj fotografie svojho zosnulého veliteľa.

Organizácia pre ľudské práva Anti-Defamation League v roku 2019 označila Kapustina za „nemeckého neonacistického zápasníka MMA“.

Ruskí partizáni pália už aj vlaky. Tvrdia, že zaútočili na desiatky lokomotív a ochromili zásobovacie trasy
Video
Hnutie odporu 'Sloboda Ruska', ktoré sa stavia proti kremeľskému režimu, uskutočnilo sériu útokov na logistickú infraštruktúru na území Ruska, informovalo o tom Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR). Čítajte viac...&nbsp; / Zdroj: HUR

Podľa webu The Moscow Times sa Kapustin v roku 2017 presťahoval do Kyjeva a po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 založil Ruský dobrovoľnícky zbor. Ten sa podľa svojho manifestu snaží zvrhnúť ruského prezidenta Vladimira Putina a vytvoriť etnicky ruský štát, vzdať sa všetkých imperiálnych ambícií a sústrediť sa na blaho etnických Rusov, píše denník.

Kapustina v marci 2023 zaradili do federálneho registra Ruska ako „teroristu a extrémistu“, a to po vpáde zboru do Brianskej oblasti susediacej s Ukrajinou. Zároveň ho pridali aj na zoznam hľadaných osôb ministerstva vnútra.

Russia Ukraine War Čítajte viac Veliteľ ukrajinských vtákov zháňa tisíce dobrovoľníkov. A Rusom už poradil, aby si nachystali sviečky
Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #vojna na Ukrajine #Ruský dobrovoľnícky zbor
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"