Taiwan vrátane hlavného mesta zasiahlo zemetrasenie o sile siedmich stupňov

Taiwan dnes zasiahlo zemetrasenie o sile sedem stupňov. S odkazom na miestnu meteorologickú službu o tom informovala agentúra Reuters. Otrasy zaznamenali aj budovy v hlavnom meste Taipei. Posledné zemetrasenie postihlo ostrovný štát iba pred troma dňami.

27.12.2025 18:08
Zemetrasenie zasiahlo oblasť asi 32 km od severovýchodného pobrežného mesta I-lan. Jeho ohnisko ležalo v hĺbke 73 kilometrov.

Otrasy v krajine nespôsobili žiadne väčšie škody, uviedol taiwanský hasičský zbor. Závažné škody zatiaľ podľa Reuters neohlásila ani mestská správa Taipei.

Taiwan leží v blízkosti spojenia dvoch tektonických dosiek a je náchylný k zemetraseniam. V roku 2016 zahynulo pri zemetrasení na juhu krajiny viac ako 100 ľudí, zatiaľ čo v roku 1999 zemetrasenie o sile 7,3 stupňa zabilo viac ako 2000 ľudí.

