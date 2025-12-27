Taiwan vrátane hlavného mesta zasiahlo zemetrasenie o sile siedmich stupňov

Zemetrasenie zasiahlo oblasť asi 32 km od severovýchodného pobrežného mesta I-lan. Jeho ohnisko ležalo v hĺbke 73 kilometrov.
Otrasy v krajine nespôsobili žiadne väčšie škody, uviedol taiwanský hasičský zbor. Závažné škody zatiaľ podľa Reuters neohlásila ani mestská správa Taipei.
Taiwan leží v blízkosti spojenia dvoch tektonických dosiek a je náchylný k zemetraseniam. V roku 2016 zahynulo pri zemetrasení na juhu krajiny viac ako 100 ľudí, zatiaľ čo v roku 1999 zemetrasenie o sile 7,3 stupňa zabilo viac ako 2000 ľudí.Čítajte viac Predaj amerických zbraní Taiwanu za 11 miliárd dolárov približuje hrozbu vojny, tvrdí Čína