Pravda Správy Svet NATO: Rutte odmietol výzvy na obrannú nezávislosť Európy na Amerika

NATO: Rutte odmietol výzvy na obrannú nezávislosť Európy na Amerika

Generálny tajomník NATO Mark Rutte odmietol návrhy na vytvorenie nezávislých európskych bezpečnostných štruktúr nezávisle od USA. Zdôraznil, že Európska únia sa v otázkach obrany nemusí odpútať od Spojených štátov, a to ani napriek výzvam niektorých popredných európskych politikov.

27.12.2025 20:57
debata (1)

Informuje o tom web Euro News.

Poslanec Európskeho parlamentu Manfred Weber vyzval na nasadenie európskych jednotiek pod velením EÚ, ktoré by zabezpečovali mier na Ukrajine. Rutte s týmto návrhom nesúhlasil.

„Som absolútne presvedčený, že Spojené štáty sú plne angažované v NATO. O tom niet pochýb. Bolo tu jedno veľké očakávanie. Inými slovami, aby sme viac investovali a Európa prevzala väčšiu zodpovednosť,“ povedal Rutte v rozhovore pre nemeckú tlačovú agentúru dpa.

Sme ďalším cieľom Ruska, je čas konať, nalieha Rutte a hovorí o najväčšej hrozbe od čias starých rodičov
Video
Zdroj: Reuters

Šéf NATO zdôraznil, že zvýšené úsilie Európy v oblasti obrany by malo prebiehať spoločne s USA, nie nezávisle. Rutte poukázal na spoločné záujmy USA a Európy v oblasti obrany Arktídy a Severného Atlantiku.

„Arktída je veľký problém. Vidíme tam plávať čínske a ruské lode. Bezpečná Arktída je pre Spojené štáty kľúčová a ochrániť ju dokážu len spoločne európski a americkí spojenci v NATO,“ povedal Rutte.

Šéf NATO dodal, že podľa niektorých hodnotení spravodajských služieb by Rusko mohlo predstavovať vážnu hrozbu už v roku 2027.

Russia US Past Meetings Čítajte viac Čo povedal Putin Bushovi? Spochybnil celistvosť Ukrajiny v susedstve so Slovenskom, bol ochotný zomrieť za komunizmus
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #USA #NATO #vojna na Ukrajine #európska obrana
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"