Zimné búrky doľahli na USA. Tisíce letov meškali alebo boli zrušené

„Bezpečnosť Newyorčanov je mojou najvyššou prioritou a aj naďalej vyzývam k extrémnej opatrnosti po celú dobu trvania tejto búrky,“ uviedla guvernérka New Yorku Kathy Hochulová.
Obyvateľom veľkej časti severovýchodu USA úrady odporučili, aby sa nepúšťali na cesty. Búrka neskôr v dopoludňajších hodinách ustala.
V oblasti od Syracuse v strednej časti štátu New York po Long Island na juhovýchode dnes ráno napadlo asi 15 až 25 centimetrov snehu, rovnako ako v Connecticute, uviedol meteorológ Bob Oravec z americkej meteorologickej služby NWS.
V New Yorku napadlo cez noc päť až desať centimetrov snehu, v Central Parku bolo nameraných 11 centimetrov. To je najviac od roku 2022, dodal Oravec.
Nepriaznivé počasie pocítili najmä cestujúci. Podľa údajov sledovacieho webu FlightAware bolo dnes dopoludnia zrušených alebo oneskorených viac ako 14 400 vnútroštátnych letov v USA, z toho väčšina v oblasti New Yorku, vrátane medzinárodného letiska Johna F. Kennedyho, letiska LaGuardia a medzinárodného letiska Newark Liberty. Ďalších 2100 medzinárodných letov, ktoré mali v sobotu odletieť alebo pristáť v USA, bolo zrušených, uviedla spoločnosť FlightAware.
Na Times Square odpratávali blato a sneh z ulíc a chodníkov pomocou lopát a snehových fréz robotníci v červených kombinézach.
Jennifer Yokleyová, ktorá prišla do New Yorku na dovolenku z Severnej Karolíny, bola z počasia nadšená. „Myslím, že je to jednoducho nádherné,“ povedala agentúre AP pri pohľade na sneh hromadiaci sa na budovách, stromoch a značkách po celom meste.