Európska únia stráca v Srbsku dôveru verejnosti, podpora vstupu je pod 36 percent

Podľa nedávneho prieskumu pre portál Savremena politika by v hypotetickom referende o členstve v EÚ budúci týždeň hlasovalo za 35,8 percenta respondentov, pričom 33 percent by bolo proti. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra Hina, píše TASR.
Podpora je vyššia medzi mladšími voličmi, zatiaľ čo starší občania sú viac proti vstupu do Únie. Približne 22,4 percent oslovených nebolo rozhodnutých a 8,8 percenta by nehlasovalo.
Pred 15 rokmi podporovalo členstvo v EÚ takmer 70 percent Srbov, pričom ich podiel mnoho rokov zotrvával nad 50 percentami. V auguste 2022 išlo ešte o 57 percent, do decembra 2022 sa však podpora znížila na 43 percent.
Najnovší prieskum z decembra tohto roka ukázal, že nesúhlas je najnižší medzi ľuďmi vo veku 18 – 29 rokov (18,7 percenta), no len 41,9 percenta príslušníkov tejto vekovej skupiny podporuje členstvo v EÚ, pričom takmer tretina je nerozhodnutá. Medzi ľuďmi staršími ako 70 rokov je za vstup do EÚ len 20 percent.
Posledné dve správy Európskej komisie o pokroku Srbska v prístupovom procese, vydané koncom rokov 2024 a 2025, konštatovali nezlepšenie v oblasti demokratických inštitúcií, právneho štátu, slobody médií a slobody prejavu, pričom poukázali na posilnenie represie počas protivládnych protestov, ktoré sa začali v roku 2024. Členské štáty EÚ nedávno nepodporili otvorenie skupiny ôsmich kapitol týkajúcich sa konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu.