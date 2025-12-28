Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 404 dní
7:15 Vojenské kontingenty z „koalície ochotných“ z Európy, ak sa objavia na Ukrajine, sa stanú legitímnym cieľom ruských ozbrojených síl. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to uviedol v rozhovore pre ruskú agentúru TASS pri bilancii výsledkov roku 2025.
"Ambície ich doslova zaslepujú: nielenže im nezáleží na Ukrajincoch, ale zdá sa, že im nezáleží ani na vlastnom obyvateľstve. Ako inak si možno vysvetliť prebiehajúce reči v Európe o vyslaní vojenských kontingentov na Ukrajinu vo forme ‚koalície ochotných‘? Už stokrát sme uviedli, že v takom prípade by sa stali legitímnym cieľom našich ozbrojených síl,“ poznamenal minister.
V polovici decembra vydali lídri popredných európskych krajín vyhlásenie, v ktorom deklarovali, že bezpečnostné záruky pre Kyjev musia zahŕňať vytvorenie „mnohonárodných síl pre Ukrajinu“ pod vedením Európy. Britský minister obrany John Healey potom oznámil , že krajiny zúčastňujúce sa na „koalícii ochotných“ zvýšili bojovú pripravenosť svojich vojsk v očakávaní možného nasadenia na Ukrajinu, uviedla agentúra TASS.
Lavrov ocenil úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho tímu o mier. Európu považuje za jeho prekážku.
„Takmer celá Európa – s niekoľkými výnimkami – pumpuje do režimu peniaze a zbrane a sníva o kolapse ruskej ekonomiky pod tlakom sankcií. Od zmeny administratívy v Spojených štátoch sa Európa a Európska únia stali hlavnou prekážkou mieru. Netaja sa svojimi plánmi pripraviť sa na vojnu s Ruskom. Len nedávno sa Európska únia pokúsila presadiť rozhodnutie o prevode ruských menových rezerv „zmrazených“ v Belgicku Zelenskému režimu, ale nepodarilo sa jej to. Korupčné škandály na Ukrajine si Brusel a ďalšie európske metropoly určite všímajú, ale nebránia, aby bol režim naďalej používaný ako baranidlo proti Rusku. Takže v tomto konkrétnom prípade sú ‚oči Západu‘, ako sa hovorí, dokorán zatvorené,“ povedal Lavrov.
Rusko podľa Lavrova „nikdy z vlastnej iniciatívy nepodniklo nepriateľské kroky voči svojim európskym susedom“.
„Pre nechápavých politikov v Európe, ktorým, dúfam, ukážu tento rozhovor, ešte raz zopakujem: netreba sa báť, že Rusko na niekoho zaútočí. Ak sa však niekto rozhodne zaútočiť na Rusko, reakcia bude zdrvujúca. Ruský prezident Vladimir Putin to verejne vyhlásil pri viacerých príležitostiach,“ tvrdí Lavrov.
„Všímame si, že Zelenského režim a jeho európski manipulátori neprejavujú žiadnu ochotu viesť konštruktívne rokovania. Kyjev pokračuje v pokusoch o zmenu situácie na fronte, kde ruská armáda pevne prevzala strategickú iniciatívu. Terorizuje civilistov a vykonáva sabotáže proti civilnej infraštruktúre našej krajiny,“ povedal Lavrov v rozhovore pre agentúru TASS.
7:10 Ukrajinská armáda označila tvrdenia Ruska o obsadení dvoch miest na východe Ukrajiny za nepravdivé. V príspevku na sieti Facebook v sobotu večer uznala, že situácia v Myrnohrade v Doneckej oblasti a Huľajpole v Záporožskej oblasti je zložitá, no Rusom sa ich vraj nedarí ovládnuť. Ruské správy o údajných úspechoch na bojisku sú podľa ukrajinskej armády určené pre zahraničných partnerov Kyjeva a počas mierových rokovaní sa výrazne zintenzívnili.
Vo vyhlásení Kremľa, zverejnenom deň pred stretnutím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s prezidentom USA Donaldom Trumpom, sa uvádza, že ruský prezident Vladimir Putin dostal od vojenského velenia správu, že ruské sily prevzali kontrolu nad Huľajpole a Dimitrovom, čo je ruský názov pre Myrnohrad.
„Najvyššie politické vedenie agresorského štátu opäť šíri nepravdivé vyhlásenia o významných ‚úspechoch‘ ruskej armády na bojisku. V skutočnosti správy Kremľa o dobytí miest Huľajpole a Myrnohrad nie sú potvrdené faktami,“ uviedol generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl na Facebooku.
Podľa vyhlásenia je situácia v Huľajpole zložitá, ale obranné aktivity ukrajinských síl tam pokračujú. V Myrnohrade je situácia taktiež naďalej kritická, no Rusom sa nedarí realizovať svoje plány na obsadenie tejto oblasti, „a preto sa uchyľujú k dezinformáciám“, dodala ukrajinská armáda.
Myrnohrad sa nachádza v Doneckej oblasti neďaleko Pokrovska, kľúčového logistického uzla, ktoré Rusko podľa svojich tvrdení dobylo 1. decembra. Huľajpole leží vo východnej časti Záporožskej oblasti, kde sa predtým zriedkavý postup ruských síl v posledných mesiacoch zrýchlil, uviedla predtým agentúra AFP.
Putin vo vyjadrení odvysielanom v televízii povedal, že ofenzívy v oboch oblastiach frontu zintenzívňujú tlak na ukrajinskú armádu. „Ak predstavitelia v Kyjeve nechcú vyriešiť túto záležitosť mierovo, vyriešime všetky problémy, ktoré pred nami stoja, vojenskými prostriedkami,“ vyhlásil šéf Kremľa.