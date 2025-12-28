Pravda Správy Svet Rusko verbuje na 103 %. V roku 2026 chce ešte viac: 409-tisíc nových vojakov

Rusko verbuje na 103 %. V roku 2026 chce ešte viac: 409-tisíc nových vojakov

Rusko splnilo svoje mobilizačné ciele v tomto roku a na budúci rok chce do armády naverbovať 409-tisíc ľudí. Ako referuje pravodajský web Kyiv Independent, povedal to v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu Suspiľne šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov.

28.12.2025 12:02
debata (11)

Podľa Budanova mobilizačný cieľ Moskvy na rok 2025 počítal so 403-tisíc vojakmi a do konca roka má dosiahnuť 103 percent plánovaného počtu. Drvivú väčšinu ruských regrútov tvoria zmluvní vojaci. Niektorí z nich dostali pri podpise zmluvy jednorazový náborový bonus dva milióny rubľov (približne 20-tisíc eur).

„Takto do armády lákajú ľudí,“ povedal Budanov.

Ukrajinská vojenská rozviedka uviedla, že Rusko naďalej systematicky verbuje aj zahraničných štátnych príslušníkov.

Výbuch rozmetal v Moskve ruského generála zodpovedného za armádny výcvik
Video
Pri výbuchu bomby nastraženej v aute na juhu Moskvy v pondelok 22. decembra 2025 zomrel generálporučík Fanil Sarvarov. / Zdroj: X/Anton Heraščenko

Len v decembri odhalili viac ako 150 cudzincov z 25 krajín naverbovaných do ruskej armády, pričom ďalších približne 200 sa chystá nastúpiť do služby.

Podľa Ukrajinského koordinačného štábu pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami Rusko od začiatku tohto roka do októbra zmobilizovalo viac ako 18-tisíc cudzincov zo 128 krajín. Najväčšiu skupinu zahraničných vojakov bojujúcich na strane Ruska tvoria Severokórejci, uviedla ukrajinská spravodajská služba.

Ukrajinskí vojaci Čítajte viac Rusko nezačne novú inváziu, ak bude chápať, že Ukrajina má silnú armádu

Rusko tiež verbuje väzňov a ľudí s chronickými ochoreniami vrátane HIV a hepatitídy. Napriek pokroku na fronte v roku 2025 čelia ruskí vojaci veľkým stratám. Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili mená viac ako156-tisíc ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Za všetko môže Putin! Rusi poslali Európanom satirické video
Video
Ruská televízia RT nakrútila propagandistické video so satirickým odkazom Európanom, že za všetky problémy, ktoré zažívajú, môže Putin. Končí sa odkazom, že svoju slepú vieru majú prenechať Santovi. / Zdroj: RT
Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ruská armáda #vojna na Ukrajine #putinova mobilizácia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"