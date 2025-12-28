Pravda Správy Svet Analytici: Situácia na Ukrajine zostáva napätá, ale neočakáva sa zásadný zlom. Straty Rusov sú brutálne

Bezpečnostná situácia na Ukrajine zostáva pred koncom roka podľa analytikov oslovených ČTK napätá, ale bez očakávania zásadného zlomu. Zhodujú sa, že Rusko má na bojisku prevahu a iniciatívu, vývoj je však skôr zotrvačný a prípadné územné zisky Moskvy sú pomalé a vykúpené vysokými stratami. Ťažisko bojov sa naďalej sústreďuje predovšetkým na východ Ukrajiny, najmä do oblasti Donbasu.

28.12.2025 13:39
Z vojenského pohľadu je podľa bezpečnostného analytika Milana Mikuleckého situácia od nevydarenej ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 stále rovnaká, teda Ukrajina je v trvalej defenzíve a stráca územie. „Na tom nič nemení ani niektoré spektakulárne akcie typu ukrajinského výpadu do ruskej Kurskej oblasti z roku 2024. Hoci teda Ukrajina stráca územie, deje sa tak veľmi pomaly a za cenu brutálnych strát na ruskej strane,“ povedal. Dodal ale, že z globálneho pohľadu sú v súčasnej geopolitickej situácii kľúčovými parametrami čas a zdroje. A tu je Ukrajina z logiky veci tým slabším.

Analytik Pavel Havlíček z Asociácie pre medzinárodné otázky upozorňuje, že situácia sa výrazne líši podľa jednotlivých úsekov frontu. Zatiaľ čo napríklad v oblasti Kupjansku sa Ukrajine darí ruský tlak odrážať napriek tvrdeniam ruskej propagandy, na iných miestach, vrátane priestoru Pokrovsk – Myrnohrad, čelia ukrajinskej sily zložitejšiu situáciu. Celkový vývoj označuje za turbulentný a nerovnomerný.

Rusko má prevahu a iniciatívu

Naopak vojenskú situáciu označuje Vlastislav Breza z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej za relatívne stabilnú. „Rusko má prevahu a iniciatívu, ale nemožno očakávať, že by sa v nasledujúcich týždňoch zásadne zmenila v podobe prelomenia frontu alebo obsadenia významnej časti ukrajinského územia. Boje sú síce intenzívne, ale vývoj je skôr zotrvačný,“ povedal.

Mikulecký uviedol, že Rusko útočí bez ohľadu na sviatky. Skôr než nejaký zásadný posun na frontovej línii očakáva zvýšenú mieru útokov Ruska na civilné ciele na Ukrajine s cieľom podlomiť morálku obyvateľstva. Aj Havlíček očakáva, že boje počas ďalších dní a týždňov budú pokračovať. Breza ale neočakáva, že by malo dôjsť k eskalácii.

„Rusko v tejto chvíli nemá kapacity na vykonanie zásadnej ofenzívy a významnú úlohu zohráva aj počasie. Neočakávam teda dramatickú zmenu situácie. Samozrejme nemožno vylúčiť, že Pokrovsk môže padnúť, ale to by nepredstavovalo zásadný zlom vo vývoji konfliktu,“ povedal Bříza.

Analytici sa zhodujú, že za rizikovejšie považujú skôr politickú situáciu ako vojenskú. „Za jednu z hlavných hrozieb vnímam pokračujúce úspechy ruských diplomatov a lobistov v tlaku na americkú administratívu,“ uviedol Mikulecký. Breza vidí tiež väčšie riziko v tlaku na Ukrajinu, aby v rámci mierových rokovaní ustúpila v otázkach, ktoré sú pre ňu veľmi ťažko akceptovateľné.

Mikulecký ďalej za rizikovú označil únavu v európskych krajinách z konfliktu, ktorý stále trvá a jeho koniec je v nedohľadne, av neposlednom rade únavu samotných Ukrajincov ako z bolestivých strát, tak z korupčných škandálov niektorých politikov a biznismenov.

