Búrka Johannes si vo Švédsku vyžiadala už tri obete

Počet obetí vo Švédsku stúpol na tri po tom, čo v sobotu severské krajiny zasiahla búrka a v nedeľu zostali tisíce domácností bez elektriny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

28.12.2025 13:53
Sweden Storm Johannes Foto: ,
Búrka Johannes silno zasiahla Västerbotten a severné horské oblasti s búrlivým vetrom a silným snežením v Hemavane vo Švédsku v sobotu 27. decembra 2025.
Búrka, ktorú vo Švédsku nazvali Johannes, zasiahla veľkú oblasť na severe krajiny a tiež západnú časť Fínska. V sobotu vo švédskom meste Hofors zasiahol padajúci strom muža vo veku okolo 60 rokov, ktorý pracoval v lese, oznámila v nedeľu polícia. Osoba následne podľahla zraneniam v nemocnici.

V sobotu zomrel v nemocnici aj ďalší muž v dôsledku zranení spôsobených pádom stromu v blízkosti lyžiarskeho strediska Kungsberget v centrálnom Švédsku. Na sever od strediska hlásila regionálna energetická spoločnosť Hemab, že jeden z jej zamestnancov zahynul pri nehode „v teréne“. Švédska televízia SVT informovala, že osobu takisto zasiahol padajúci strom.

Silný vietor vyvrátil stromy, narušil dopravu a spôsobili rozsiahle výpadky elektrickej energie vo Švédsku i Fínsku. Vo Fínsku bolo v nedeľu okolo 12.00 h miestneho času (11.00 h SEČ) bez elektriny ešte viac ako 85 000 domácností, pričom pôvodne zaznamenali výpadky u viac ako 180 000 domácností. Energetické spoločnosti varovali, že opravy môžu trvať až niekoľko dní. Medzitým švédska tlačová agentúra TT informovala, že v nedeľu ráno bolo bez elektriny stále najmenej 40 000 švédskych domácností.

