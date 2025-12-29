Slovenský veľvyslanec v Minsku sa zastáva Bieloruska a pripravuje návštevu Fica u Lukašenka

Bieloruský režim na čele so samozvaným prezidentom Alexandrom Lukašenkom čelí izolácii už niekoľko rokov. Jeho vzťahy s EÚ sa výrazne zhoršili najprv po voľbách v auguste 2020. Policajní ťažkoodenci vtedy brutálne potlačili pokojné demonštrácie proti sfalšovaným výsledkom volieb hlavy štátu a za mrežami sa ocitli stovky kritikov autoritárskeho Lukašenka. Ďalšie silné ochladenie vzťahov nastalo po 24. februári 2022, keď tento dlhoročný vládca s diktátorskými maniermi umožnil Rusku, aby napadlo Ukrajinu aj z bieloruského územia.
Termín návštevy dohodnú ministerstvá
Migaš pre tlačovú agentúru BELTA povedal, že cesta Fica sa už plánuje: „Dobrá príprava je v prvom rade kľúčom k úspešnej návšteve." Poznamenal, že vo veci sa ako ambasádor priamo angažuje, pričom konkrétny termín návštevy dohodnú ministerstvá zahraničných vecí oboch štátov.
Za posledných päť rokov žiadny premiér alebo prezident z EÚ nenavštívil Bielorusko. Platí to aj o predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi napriek tomu, že jeho krajina má iný postoj k Lukašenkovi v porovnaní s ostatnými členskými štátmi únie. Spolu so Slovenskom iba Maďarsko v rámci EÚ má v Minsku diplomatické zastúpenie na najvyššej úrovni. Od jesene 2023 ide o veľvyslankyňu Zitu Ilonu Bencsikovú (prvá ambasádorka z EÚ, ktorá od roku 2020 odovzdala Lukašenkovi svoje poverovacie listiny).Čítajte viac Lukašenko sa zabetónoval pri moci. Putin bol odhodlaný ochrániť ho. A vráti sa Stalin do Bieloruska?
Aj Slovensko malo dlhší čas neobsadenú funkciu veľvyslanca, zmenilo sa to až na jar tohto roku po príchode Migaša. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v októbri 2023 rokoval s Lukašenkom, ktorý vtedy pozval Orbána na návštevu Bieloruska. Doteraz však maďarský líder na ňu neprišiel.
Nízky objem exportu
Otázne je, čo by mohlo byť zmysluplnou náplňou cesty slovenského premiéra do Minsku. Pripomeňme, že Fico v minulosti zdôrazňoval, že do zahraničia bude cestovať iba v prípade, že by jeho rokovania mohli priniesť ekonomický prospech Slovensku. Pri pohľade na slovensko-bieloruské hospodárske vzťahy v kontexte sankcií EÚ sú však asi možnosti limitované. Nepriamo to potvrdzujú štatistické údaje z ostatných rokov.
Kým v roku 2018 Slovensko vyviezlo do Bieloruska výrobky v celkovej hodnote 117 miliónov amerických dolárov (USD), naopak, v roku 2023 to bolo už len necelých 40 miliónov USD. V exporte sa objavili najmä vykurovacie zariadenia a kukurica. Na porovnanie: do Slovinska, ktoré má pritom takmer päťnásobne menej obyvateľov ako Bielorusko, Slovensko už dlhšiu dobu každoročne exportuje tovary za viac ako 800 miliónov USD.
Keď Migaš v septembri tohto roku odovzdal originály svojich poverovacích listín Lukašenkovi, ten mu pripomenul platnosť pozvania pre Fica. Podotkol, že s premiérom by rád nielen rokoval, ale tiež by mu ukázal pamätníky pripomínajúce víťazstvo v druhej svetovej vojne.Čítajte viac Volebnú frašku Lukašenka sledovali v Bielorusku aj štyria politici zo Slovenska. Čo ich nadchlo a koho kritizovali?
Migaš hovori o zodpovednosti EÚ
Na konci septembra Migaš poskytol dlhý rozhovor pre BELTA. Ak si Lukašenko prečítal jeho odpovede na otázky, mohol byť nepochybne spokojný z reakcií ambasádora členského štátu EÚ. Migaš najprv komentoval zákaz letov medzi úniou a Bieloruskom: „V tomto ohľade nechápem politikov a štáty, ktoré sú také ľahkovážne pri zatváraní hraníc, vzdušného priestoru a cestovania. Je to nezodpovedné a neľudské. Dá sa to nazvať temným obdobím Európy."
Aká je skutočnosť? EÚ opodstatnene reagovala na dve závažné udalosti. Prvá: v máji 2021 Bielorusko prinútilo pristáť v Minsku civilné lietadlo, z ktorého odvlieklo jedného opozičného aktivistu s jeho priateľkou. Druhá: po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 sa bieloruský vzdušný priestor stal jednoznačne nebezpečný. Mimochodom, doteraz cezeň preleteli stovky ruských tzv. samovražedných dronov namierených proti cieľom na Ukrajine.
Zvlášť Ukrajinci mohli zostať nepríjemne prekvapení, ak sa k nim dostala časť Migašových slov o tragickom osude ich štátu. Slovenský veľvyslanec komentoval minské rokovania, ktoré pred desaťročím mali urovnať konflikt v Donbase: „Dostali sa do slepej uličky a dodnes sa im nepodarilo vrátiť s k predchádzajúcemu stavu v rusko-ukraijnsko-bieloruskom trojuholníku. Počas tohto obdobia sa Európska únia stiahla z boja za nezávislý a demokratický rozvoj Ukrajiny ako suverénneho východoeurópskeho štátu. To všetko viedlo k vojenskému konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, susednou krajinou Bieloruska. Nasledovali rôzne očierňovania Bieloruska a uplatnenie série reštriktívnych opatrení a sankcií voči nemu ako súčasť širšieho balíka sankcií proti Rusku."Čítajte viac Lukašenko sa nad ním nezľutoval. Chorý väzeň zomrel. Vysmievali sa mu, do sprchy ho nepúšťali
Názor Pavla Demeša
Mohla by mať cesta Fica do Minsku zmysel pre záujmy Slovenska? Na túto otázku odpovedá pre Pravdu analytik Pavol Demeš, ktorý dlhodobo sleduje dianie v Bielorusku: „Ak sa uskutoční premiérova cesta do diktátorského Bieloruska, tak prispeje k poškodeniu záujmov Slovenska, lebo prehĺbi v očiach našich najbližších spojencov a partnerov presvedčenie, že nejednáme ako zodpovedný člen EÚ a NATO. Robert Fico sa už prestal správať ako zodpovedný líder a svojou sebeckosťou v domácej a zahraničnej politike nielenže porušuje programové vyhlásenie vlastnej vlády, ale systematicky vyčleňuje našu republiku na okraj demokratického spoločenstva. Namieste je otázka, prečo sa dosiaľ nevybral rokovať do susednej Varšavy alebo do pobaltských republík?"
Demeš, ktorý v období 1991 – 1992 pôsobil vo funkcii ministra medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky, zároveň komentoval Migašove výroky o Bielorusku, ktoré sme prevzali v tomto texte od agentúry BELTA: „Senior Jozef Migaš mal už dávno byť na zaslúženom diplomatickom odpočinku a nespôsobovať svojimi úvahami a výrokmi hanbu Slovenskej republike. Z jeho výpovedí je cítiť obdiv k autoritárskemu Rusku a Bielorusku a možno i smútok za rozpadnutým Sovietskym zväzom, v ktorom panoval ‚poriadok‘, ktorý Kremeľ exportoval i do širšieho okolia, vrátane Československa."
Uprednostnil to, čo sa podobá na komunistický zjazd
Migaš zjavne plánoval odcestovať na vianočné sviatky na Slovensko v predstihu. Asi v polovici tohto mesiaca, ale svoj program si upravil podľa pozvánky, ktorú dostal v Minsku. Tam sa v dňoch 18. a 19. decembra uskutočnilo VII. Celobieloruské ľudové zhromaždenie. V podstate sa dá prirovnať k zjazdom komunistickej strany v období totality. Na zhromaždení sa zakaždým hovorí o päťročnom pláne, čiže o tzv. päťročnici, ktorou bývali posadnutí aj komunisti v niekdajšom Československu pred novembrom 1989.
„Je to prejav najvyššej formy moci, ktorá sa nazýva priama demokracia," povedal Migaš pre BELTA o bieloruskom podujatí. Naopak, kritici Lukašenka hovoria, že patrí medzi nástroje jeho propagandy. Pripomeňme, že Migaš kedysi na Slovensku prednášal na vysokej škole komunistickej strany, je autor diela s názvom Komunistický svetonázor a robotnícka mládež. „Mohol som byť už doma, ale keďže som dostal pozvanie, rozhodol som sa zostať a zúčastniť sa na Celobieloruskom ľudovom zhromaždení," ozrejmil pre BELTA.Čítajte viac Prečo Lukašenko zrušil bieloruské veľvyslanectvo na Slovensku a dá zatvoriť dvere ukrajinskej ambasády v Minsku?