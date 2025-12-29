Šok v Bielorusku? Diktátor dostal bodyček od svojho spoluhráča. Lukašenko zostal ležať na ľade

Kuriózna situácia nastala počas priateľského zápasu Lukašenkovho tímu proti výberu hráčov Brestskej oblasti. Lukašenko sa pomaly pohyboval pri červenej čiare, keď smerom dozadu korčuľoval jeden z jeho spoluhráčov. Boli chrbtom k sebe. Hráč s číslom 68 na drese vrazil do hráča s číslom 01 (Lukašenko používa číslo s nulou a až po nej nasleduje jednotka).
Náraz bol taký prudký, že diktátor sa po páde otočil ako ručičky hodiniek na celom ciferníku. Hokejka mu odletela z rúk. Vystrašený spoluhráč okamžite prestal hrať a kontroloval, či je Lukašenko v poriadku. Ukázalo sa, že neutrpel nijaké zranenie, ktoré by si vyžadovalo liečbu. Hráč s číslom 68, ktorým bol Jaroslav Čupris, mu pomohol vstať a odprevadiť ho na striedačku.
Bielorusi sa dozvedeli o bodyčeku na Lukašenka vďaka videu, ktoré nakrútil nejaký divák na tribúne. Pochopiteľne, že nahrávka sa stala hitom na sociálnych sieťach medzi ľuďmi, ktorí by už mali najradšej pokoj od viac ako troch desaťročí nedemokratického vládnutia ich 71-ročného tyrana.
Ako reagoval Lukašenko? Odľahčene: „Keď udrieš na spoluhráča, vystrašíš protihráčov. Všetko je v poriadku. Cítim sa dobre, až na bolesť chrbta. Pripravujem sa na ďalší zápas," povedal pr server Russia Today.
Čupris, ktorý ho nechtiac bodyčekoval, je bývalý profesionálny hokejista. Hrával aj za reprezentáciu, zúčastnil sa na piatich majstrovstvách sveta. Má 44 rokov, v súčasnosti pracuje ako tréner mládeže.
V prezidentovej „komande" v dueli proti Brestskej oblasti sa objavil aj najmladší syn diktátora. Volá sa Nikolaj Lukašenko, má 21 rokov. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Podarilo sa mu totiž necelú sekundu pred záverečnou sirénou vyrovnať na 5:5.