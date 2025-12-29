ONLINE: Koniec vojny? Väčšina Ukrajincov je skeptická. Slováci sa zase obávajú, že sa zvýši prílev nelegálnych zbraní

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 405 dní
7:15 Koniec vojny na Ukrajine prinesie nárast nelegálneho dovozu strelných zbraní na Slovensko podľa 48,2 percenta respondentov, opak si myslí 33,2 percenta. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.
Respondenti odpovedali na otázku: „Očakávate alebo neočakávate, že sa po skončení vojny na Ukrajine zvýši množstvo strelných zbraní nelegálne dovezených na Slovensko?“
Pätina opýtaných (20,5 percenta) si myslí, že sa určite zvýši množstvo strelných zbraní nelegálne dovezených na Slovensko, 27,7 percenta opýtaných zastáva názor, že sa asi zvýši.
Naopak, 24,2 percenta respondentov si myslí, že sa asi nezvýši, a deväť percent je presvedčených, že sa množstvo zbraní nelegálne dovezených na Slovensko určite nezvýši.
Na otázku nevedelo odpovedať 17,6 percenta a 1,1 percenta respondentov nechcelo odpovedať.
Nárast množstva nelegálne dovezených strelných zbraní nadpriemerne očakávajú voliči Republiky, SNS, SMERu-SD, Hnutia Slovensko a Sme rodina. Opačný názor majú nadpriemerne voliči opozičných strán a Hlasu-SD.
7:10 Zatiaľ čo Spojené štáty, Ukrajina a Rusko hovoria o pokroku v rokovaniach o ceste k mieru, väčšina Ukrajincov zostáva skeptická a v skorej dobe neočakáva zastavenie bojov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Kyjevského medzinárodného ústavu sociológie (KMIS), ako v nedeľu upozornil portál britskej verejnoprávnej stanice BBC.
KMIS tento mesiac preveroval náladu v ukrajinskej spoločnosti a zistil, že len 14 percent respondentov verí v ukončenie vojny v prvej polovici roka 2026. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii, teraz sa ale výrazne zintenzívnili rokovania o možnej ceste k mieru, ktoré vedú Spojené štáty pod patronáciou prezidenta Donalda Trumpa.
Prvé návrhy amerického mierového plánu označovali kritici za príliš proruské. Následné úpravy však majú niekoľko sporných častí, najmä otázku územných ústupkov, ktoré Rusko od Ukrajiny požaduje. Moskva okrem iného chce, aby sa Ukrajina vzdala celého Donbasu vrátane tých častí, ktoré ruská armáda doteraz nedokázala dobyť.
Podľa KMIS je ale 75 percent účastníkov ankety proti takému mierovému plánu, ktorý by odrážal ruské požiadavky. Mnohí Ukrajinci sú navyše presvedčení, že Rusko odmietne akúkoľvek dohodu, ktorá by bola pre Ukrajinu priaznivá či dokonca prijateľná. Kyjev verí, že Rusko sa pripravuje na dlhú vojnu a nemá v úmysle boje zastaviť, kým jeho požiadavky nebudú splnené.
Moskva opakovane hovorí o tom, že vojnu, ktorú označuje za špeciálnu vojenskú operáciu, je možné ukončiť len vtedy, ak sa vyriešia takzvané základné príčiny konfliktu. Rusko za tieto príčiny označuje najmä ambície Ukrajiny vstúpiť do NATO či zvrhnutie proruského prezidenta Viktora Janukovyča spred takmer 12 rokov.