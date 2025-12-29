Čína ohlásila vojenské manévre pri Taiwane, chystá aj ostré streľby

Čína v pondelok ohlásila vojenské manévre v blízkosti Taiwanu, ktorý považuje za svoju vzbúrenú provinciu. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že podľa Pekingu na cvičenie v utorok nadviaže ostrá streľba. Taiwan v reakcii na postup Číny hovorí o vojenskom zastrašovaní.
Do manévrov pomenovaných ako Spravodlivá misia 2025 sa zapojí armáda, námorníctvo, letectvo i raketové sily. V utorok potom pri ostrove chystá Čína desaťhodinové streľby ostrou muníciou.
Tchaj-pej čínske manévre kritizuje. „V reakcii na ignorovanie medzinárodných noriem čínskymi úradmi a využitie vojenského zastrašovania susedných krajín, Taiwan vyjadruje svoje hlboké odsúdenie,“ uviedla taiwanská prezidentská kancelária.
Rozsiahle manévre podľa Reuters nasledujú po niekoľkotýždňovom napätí medzi Čínou a Japonskom. Japonská premiérka Sanae Takaičiová 7. novembra totiž povedala, že čínsky vojenský útok na Taiwan by mohol predstavovať situáciu ohrozujúcu prežitie Japonska, v ktorej by Tokio mohlo uplatniť právo na kolektívnu sebaobranu na základe zákona z roku 2015. Čínsky generálny konzul v Osake sa jej za to vyhrážal odrezaním hlavy – Tokio podalo Číne protest. Peking, naopak, podal protest Japonsku, obvinil ho z provokácií a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínskej armády zdrvujúcu porážku, ak by zakročilo.
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za vzbúreneckú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia, s ktorým sa znovu spojí, aj keby to malo byť podľa jej slov silou. Na ostrov vyvíja vojenský tlak tým, že do jeho blízkosti pravidelne vysiela vojnové lode aj lietadlá. Podľa oficiálnej politiky jednej Číny, ktorú Peking uplatňuje, na ostrove neexistuje samostatná politická entita. Taiwan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastnú vládu a organizuje voľby.