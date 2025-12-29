AfD sa vracia na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, po zmene vo vedení tohto fóra

Na konferencii bývali zvyčajne zastúpení experti na obranu a zahraničnú politiku zo všetkých politických strán Spolkového snemu. V rokoch 2024 a 2025 sa vtedajší šéf konferencie Christoph Heusgen rozhodol zástupcov AfD nepozvať. V minulom roku pozvánku do bavorskej metropoly nedostala ani strana Spojenectvo Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá presadzuje krajne ľavicovú politiku.
Heusgen svoj postoj odôvodňoval okrem iného tým, že poslanci oboch strán opustili Spolkový snem pri prejave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého krajina od februára 2022 čelí ruskej invázii. „To je opak dialógu a niečo podobné nechcem na konferencii zažiť,“ povedal Heusgen.
Americký viceprezident J. D. Vance tento rok vylúčenie AfD z konferencie kritizoval. Taktiež sa popri konferencii v Mníchove stretol so spolupredsedníčkou AfD a vtedajšou kandidátkou strany na kancelárku Alicou Weidelovou.
Rozhodnutie pozvať AfD urobil podľa dpa niekdajší dlhoročný šéf konferencie Wolfgang Ischinger, ktorý zároveň predsedá rade Nadácie Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, ktorá je organizátorom fóra. Ischinger konferenciu viedol do roku 2022, keď ho vystriedal Heusgen, tento rok sa však na tento post opäť vrátil Ischinger.
Mníchovská bezpečnostná konferencia, ktorá sa v roku 2026 uskutoční od 13. do 15. februára, patrí k významným stretnutiam zameraným na bezpečnosť. Každoročne sa jej v bavorskej metropole zúčastňujú desiatky vrcholných politikov z celého sveta a tiež mnoho diplomatov či expertov.