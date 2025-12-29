Zalužnyj plánuje skončiť na poste veľvyslanca Ukrajiny v Británii

Zelenskyj podľa nemenovaných zdrojov diskutoval so Zalužným počas jeho nedávnej návštevy Kyjeva o tom, v akej funkcii by mohol v budúcnosti pôsobiť – navrhol mu okrem iného post predsedu ukrajinskej vlády či vedúceho prezidentskej kancelárie, ktorý je neobsadený od nedávneho odstúpenia Andrija Jermaka v dôsledku korupčného škandálu. Zalužnyj však v tom čase údajne neprejavil záujem o žiadnu z týchto funkcií.Čítajte viac Ako sa Zelenskyj zbavil Jermaka? Alibaba sa osopil na prezidenta. Kto sa stane novou pravou rukou hlavy štátu?
Iné zdroje uviedli, že istý čas uvažoval Zalužnyj aj o pozícii veľvyslanca Ukrajiny v USA alebo náčelníka generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl. V tejto veci však zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie a o zmene na veľvyslanectve v Spojených štátoch, ktoré od leta tohto roka vedie bývalá vicepremiérka Oľha Stefanišynová, sa aspoň nateraz neuvažuje.
„Zalužnyj sa pravdepodobne chce vrátiť do Kyjeva, môže to oznámiť už 4. alebo 5. januára budúceho roka, ak nič neovplyvní jeho rozhodnutie,“ uviedol jeden zo zdrojov citovaných webom NVU.Čítajte viac Zalužnyj by vo voľbách jasne porazil Zelenského. Ukrajinci chcú, aby mal aj politickú stranu. Čo urobí generál?
Generál Zalužnyj viedol ukrajinské ozbrojené sily do februára 2024. Po odvolaní z funkcie bol Zelenským vyslaný do Londýna ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny. Na tomto poste začal pôsobiť v júli minulého roka.Čítajte viac Generál Zalužnyj poukázal na riziko vypuknutia občianskej vojny na Ukrajine. Čo označil za možnú rozbušku?
Na Ukrajine je mimoriadne obľúbený za to, že naplánoval protiofenzívu, ktorá v prvých mesiacoch ruskej invázie pomohla oslobodiť značné územia obsadené ruskými silami. Po množiacich sa neúspechoch na bojisku a zlyhaní ďalšej protiofenzívy ho vo funkcii nahradil veliteľ pozemných síl Olexandr Syrskyj. Výmene na najvyššom poste armády predchádzali týždne špekulácií o nezhodách medzi prezidentom a Zalužným.Čítajte viac Z frontu do politiky. Zaplavia hrdinovia Ukrajiny parlament? Ohroziť by mohli aj Zelenského