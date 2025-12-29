VIDEO: Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo, vyhlásil Trump po boku Zelenského. Výraz ukrajinského prezidenta hovorí za všetko

„Niekedy vyzeral podráždene. Napríklad, keď Trump miesto, aby opísal rokovania, referoval o jedle, ktoré sa podávalo v jeho rezidencii Mar-a-Lago, či o postavách ukrajinských generálov, ktorí Zelenského na rokovaniach sprevádzali,“ uvádza televízia Sky News.Čítajte viac Trump radí Zelenskému, aby sa dohodol teraz, kým nestratí ďalšie územia. Putin pomôže obnoviť Ukrajinu, tvrdí
Americký prezident novinárom na tlačovej konferencii povedal tiež, že Rusko sa bude podieľať na rekonštrukcii Ukrajiny. „Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo,“ povedal Trump. Poznamenal, že ruský prezident Vladimir Putin bol v tejto otázke veľmi štedrý, keď povedal, že by Rusko dodávalo energiu za veľmi nízke ceny. Na tieto slová Zelenskyj zareagoval len zdvihnutým obočím, pokrčil ramenami a pobavene sa zasmial. Ovládol sa však a nič nekomentoval.Čítajte viac ONLINE: Koniec vojny? Väčšina Ukrajincov je skeptická. Slováci sa zase obávajú, že sa zvýši prílev nelegálnych zbraní
Ako poznamenala televízia Sky News, niekedy je ťažké poznať, či je Trump jednoducho taký nevedomý, nezaoberá sa detailmi, alebo je skutočne pod vplyvom ruského prezidenta.
„Diskutovali sme o rade bodov. Myslím, že dostávame o dosť bližšie, možno veľmi blízko,“ povedal Trump. Ocenil tiež prístup európskych lídrov, ktorí podľa neho znateľne prispeli k možnému koncu vojny.
Sporným bodom podľa Trumpa zostáva otázka územia, ale aj tu je šéf Bieleho domu presvedčený, že sa k riešeniu podarí dospieť. Rusko okrem iného požaduje, aby mu Ukrajina postúpila celý Donbas vrátane tých častí, ktoré nedokázalo vojensky dobyť. Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina má úctu k územiu, ktoré ovláda a že prístup Kyjeva k Donbasu je úplne odlišný, ako je ten ruský.
Trump poznamenal, že práve otázka územia je tá najspornejšia. Povedal, že Ukrajina je síce veľmi statočná a spôsobila Rusku obrovské škody, napriek tomu by však mala radšej dospieť k dohode teraz. „Je čas to ukončiť,“ povedal.
Trump povedal, že je otvorený na svoju návštevu Ukrajiny, hoci by radšej najprv uzavrel dohodu. Uviedol, že ponúkol, že prehovorí k ukrajinskému parlamentu, ak by si Zelenskyj myslel, že to pomôže. „Si vítaný, kedykoľvek,“ poznamenal ukrajinský prezident.
Zelenskyj povedal, že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sú dohodnuté zo sto percent, podľa Trumpa z 95 percent. Zelenskyj sa usiluje o to, aby prípadná mierová zmluva obsahovala také bezpečnostné záruky, aby sa Rusko znovu neodvážilo rozpútať ďalší ozbrojený konflikt.
Bezpečnostné záruky sú podľa Zelenského hlavným míľnikom pre dosiahnutie trvalého mieru. Poznamenal, že Ukrajinci a Európania na tejto veci naďalej spolupracujú a že sa v najbližších týždňoch stretnú, aby prerokované záležitosti dokončili. Trump dodal, že v januári bude tímy vyjednávačov hostiť vo Washingtone.Čítajte viac Zelenskyj vymedzil hranice pred rokovaniami s Trumpom na Floride
Trump tiež podľa Reuters povedal, že výsledok terajších rokovaní bude známy o niekoľko týždňov. „Do pár týždňov to budeme vedieť, či to bude tak, alebo onak,“ povedal. Trump v minuloročnej predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu po návrate do Bieleho domu ukončí do 24 hodín. Napriek opakovaným telefonátom s Putinom a augustovému osobnému stretnutiu oboch prezidentov na Aljaške sa mu to ale doteraz nepodarilo. Za posledný mesiac sa však vystupňovalo diplomatické úsilie v hľadaní cesty k mieru.