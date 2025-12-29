Prinútili ho vyzliecť sa. Ruskí vojaci v Doneckej oblasti popravili dvoch zajatých ukrajinských vojakov

Podľa vyhlásenia sa incident stal v sobotu počas útoku na ukrajinské pozície, keď ruskí vojaci zajali dvoch príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl, ktorí plnili bojovú úlohu.
„Okupanti sa im vyhrážali strelnými zbraňami, jedného z vojakov prinútili čiastočne sa vyzliecť a následne oboch neozbrojených obrancov zastrelili. Po poprave vyzliekli aj telo druhého obrancu,“ uviedli vyšetrovatelia.
Generálna prokuratúra uviedla, že zabíjanie vojnových zajatcov je hrubým porušením Ženevských dohovorov a je klasifikované ako závažný zločin. Orgány činné v trestnom konaní podľa prokuratúry podniknú kroky, aby objasnili všetky okolnosti incidentu a identifikovali zodpovedné osoby.
Analytická skupina DeepState už skôr uviedla, že ruské jednotky 20. decembra zabili troch neozbrojených ukrajinských vojakov neďaleko mesta Huľajpole v Záporožskej oblasti. Ide o ďalší zdokumentovaný prípad popravy ukrajinských vojnových zajatcov ruskými silami.